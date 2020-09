Novo simulado gratuito para a PCDF! Será que você acerta mais que 70% das respostas?

Para completar a trinca de disciplinas que mais estão aterrorizando os estudos para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o site de Concursos, do CorreioWeb, disponibiliza agora o terceiro simulado gratuito e comentado para o concurso. Depois de simulados para contabilidade e estatística, agora é a vez de você testar seus conhecimentos sobre informática!



Abaixo, as questões de informática seguem o modelo do Cebraspe, com formato de Certo/Errado. Quem elaborou foi o professor de informática, Victor Dalton, do Direção Concursos.





[VIDEO1]



O concurso para agentes da PCDF 2020 ainda está com o prazo de inscrições aberto, mas somente até 8 de setembro. São 1.800 vagas, sendo 600 de provimento imediato e 1.200 para formação de cadastro reserva. Saiba mais e inscreva-se aqui!