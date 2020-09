Saneago retifica seleção com 25 vagas e adia aplicação de provas

(foto: Divulgação/Saneago ) O concurso público do Saneamento de Goiás S. A. (Saneago), que teve edital de abertura divulgado dia 25 de agosto, teve sua primeira retificação publicada. Uma das principais alterações foi no cronograma de atividades: a prova objetiva, que antes seria aplicada em novembro, passa a ser prevista para dia 6 de dezembro.





Clique aqui e veja o edital de retificação na íntegra!





O concurso público da Sanegao, organizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), oferece 25 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e técnico: técnico em enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho. As oportunidades são para um salário de R$ 4.443,57 e 40 horas de jornada de trabalho por semana.





As inscrições devem ser feitas entre 28 de setembro e 28 de outubro. A taxa de participação custa R$ 90 — podendo ser solicitada a isenção do valor. O método de seleção contará apenas com uma prova objetiva.