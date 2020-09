Goiás: Faespe abre edital de seleção de nível superior

A Fundação Antares de Ensino Superior, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (Faespe), em Goiás, tornou pública a abertura de um novo processo seletivo. O certame visa preencher duas vagas de nível superior para o cargo de professor assistente, além de formação de cadastro reserva.





As inscrições podem ser efetuadas até dia 8 deste mês de forma gratuita. Basta fazer login no site www.fundacaoantares.org.br e se candidatar. Do total de vagas oferecidas no processo, 5% são destinadas à pessoas com deficiência. Para saber mais sobre os documentos necessários para inscrição, clique aqui!





Os profissionais selecionados terão uma jornada de trabalho de 4 a 40h semanais com um salário de R$ 15,34 por hora-aula. A atuação da profissão será no município de Jaraguá.





A seleção contará com uma análise de currículo com peso total de 50 pontos, contendo caráter eliminatório e classificatório; e uma entrevista online, de caráter classificatório. Em caso de empate, terá preferência o candidato que tiver idade mais avançada. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado dia 21 de setembro.