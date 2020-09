Secretaria de Políticas para Mulheres na Bahia abre nova seleção pública

Um novo processo seletivo foi aberto pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia, com nove vagas de contratação temporária para cargos de níveis médio e superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para uma remuneração que varia de R$ R$ 1.987,21 a R$ 2.729,77.





O período de inscrição vai de 7 a 14 de setembro, de forma gratuita. O candidato deve efetuar a inscrição exclusivamente pelo site do Governo da Bahia.





Segundo o edital divulgado no Diário Oficial da Bahia, as vagas são distribuídas em oito áreas: controle e patrimônio, compras, administração, financeiro, prestação de contas e sistemas, serviço social, psicologia e comunicação social. Para todas as funções haverá na remuneração o acréscimo, por dia útil trabalhado, de auxílio-refeição de R$ 12, além de auxílio-transporte.





A seleção do certame será feita por uma análise de títulos, que terá caráter eliminatório e classificatório. O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez.