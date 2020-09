Centro de transformação digital abre mais de 100 vagas para TI e design

(foto: Igor Link/Pixabay )



Um dos consensos entre os analistas a respeito dos impactos da pandemia da COVID-19 é que as medidas de combate à disseminação do vírus provocaram uma aceleração no processo de transformação digital da maioria das empresas. A CESAR School, um dos maiores centros de transformação digital do país, acaba de abrir processo seletivo para contatar mais de 100 profissionais de tecnologia e design.



Com a possibilidade de home office e jornada flexível, as vagas podem ser preenchidas por candidatos de qualquer região do país.



Os selecionados terão ainda, entre outros benefícios, a oportunidade de receber bolsas de estudo em cursos de especialização na CESAR School, escola de inovação da instituição que acaba de anunciar a quinta parceria de uma acelerada estratégia de expansão internacional.



As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição: https://www.cesar.school/





Outro diferencial oferecido pelo CESAR é a oportunidade de conciliação entre a carreira corporativa e acadêmica já que os colaboradores técnicos da instituição podem se tornar professores na instituição.



O CESAR tem um rating de 4.4, em uma escala de 0 a 5 do Glassdoor, um dos maiores sites de emprego e recrutamento do mundo, que tem como principal diferencial o fato das avaliações serem feitas pelos próprios funcionários das empresas. O indicador que revela a satisfação dos colaboradores com o local de trabalho mostra que 98% da equipe CESAR recomendaria a companhia para um amigo.

VAGAS EM TODOS OS NÍVEIS

Há ofertas em todos os níveis para atuar nas áreas de engenharia de testes e de software, e ciência de dados. Os candidatos devem ter graduação em ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação e áreas afins.



Já para as oportunidades em UX/UI design, é necessário formação superior em design ou afins.





A gerente de gente e gestão do CESAR, Andrea Queiroz, afirma que o fato de a instituição estar contratando este contingente de profissionais num momento tão delicado da economia nacional e global já revela a robustez e o potencial de crescimento que a organização oferece. "O fato de poder alavancar a carreira com um curso de especialização de alto nível, sem custos e totalmente alinhado com as exigências da nova economia é um diferencial absolutamente relevante".



Além de benefícios tradicionais como incentivo a idiomas, plano de saúde, odontológico, vale-alimentação e auxílio creche, os selecionados podem praticar atividades esportivas "in company" - boxe, aikido, pilates e yoga, entre outros - e desfrutar de descontos em serviços como Gympass e auxílio psicológico.





O CESAR existe há 24 anos e usa inovação, design, tecnologia e educação para transformar as vidas de pessoas e organizações. Seu time de mais de 750 colaboradores tem como propósito resolver problemas complexos e desafiadores, em um ambiente de trabalho descontraído e descentralizado.