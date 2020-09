Burger King e Popeyes abrem vagas para trainee e estágio

(foto: Shutterbug75/Pixabay )



A BK Brasil, operadora no Brasil das marcas Burger King e Popeyes - rede norte-americana de fast-food especializada em frango - anuncia, oficialmente, a abertura de vagas do processo seletivo de trainee e estágio para 2021.



Neste ano, o processo de seleção se mantém focado na metodologia às cegas, priorizando as habilidades comportamentais, a conexão com a cultura da companhia e o perfil dos candidatos.



Além de promover a diversidade, o objetivo é que esse modelo permita à companhia a seleção de candidatos alinhadas com seus valores, que estejam à procura de resultados, autonomia e de transformação digital.



A abertura das inscrições para o processo seletivo de trainee começou no dia 1º de setembro, já a de estágio tem data marcada para a segunda quinzena do mês, ambas terão duração de um mês. A BK Brasil, operadora no Brasil das marcas- rede norte-americana de fast-food especializada em frango - anuncia, oficialmente, a abertura de vagas do processo seletivo de trainee e estágio para 2021.Neste ano, o processo de seleção se mantém focado na metodologiapriorizando as habilidades comportamentais, a conexão com a cultura da companhia e o perfil dos candidatos.Além de promover a, o objetivo é que esse modelo permita à companhia a seleção de candidatos alinhadas com seus valores, que estejam à procura de resultados, autonomia e de transformação digital.A abertura daspara o processo seletivo de trainee começou no dia 1º de setembro, já a de estágio tem data marcada para a segunda quinzena do mês, ambas terão duração de





Para o programa de estágio, os candidatos precisam estar matriculados em cursos de graduação com formação prevista para o final de 2021 e com disponibilidade de 30 horas semanais.



Para as vagas de trainee, o candidato deve ter formação concluída entre dezembro de 2018 e 2020 e disponibilidade de mudança.



Para ambas as opções, não existem restrições de área de formação e o inglês não é um requisito.



No programa de trainee, a companhia oferece o processo de job rotation e de mentoring, visando no desenvolvimento de habilidades de liderança e a criação de projetos de alto impacto para o negócio. Já os estagiários poderão conhecer mais sobre a companhia, desenvolver um projeto em sua área e se aprofundar em ferramentas de gestão.



INOVAÇÃO E CORAGEM



"Nos últimos anos, viemos inovando com formatos diferentes de processos seletivos. Durante a pandemia, fomos muito bem-sucedidos com todas as experiências de trabalho remoto, então decidimos levar esse formato também para a seleção dos programas de estágio e trainee", conta Marcia Baena, VP de gente & gestão do Burger King do Brasil.



"Estou animada com a possibilidade de experimentar esse novo modelo praticamente todo on-line. Acredito que nossa coragem de experimentar vai abrir caminhos para continuarmos inovando em termos de employee experience, além de abrir caminho para que outras empresas façam o mesmo também", reforça a executiva.





O processo seletivo irá contar com diferentes etapas, como: jornada de fit cultural, dinâmicas on-line e entrevistas com os diretores e VPs.



Para o programa de estágio, os benefícios são: bolsa-auxílio e vale-refeição, vale-transporte ou estacionamento, seguro de vida, flex office e gympass.



Já para os trainees, salário compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição, assistência médica e odontológica, vale-transporte ou estacionamento, seguro de vida, flex office, gympass e bônus.





Todas as vagas oferecidas no programa trainee e programa de estágio são elegíveis para pessoas com deficiência ou reabilitadas. Confira mais informações no Linkedin oficial do Burger King do Brasil.





SERVIÇO





Programa de trainee



Inscrições: 1º de setembro/2020



Programa de estágio



Inscrições: em breve