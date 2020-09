IFG lança dois editais de seleção com salários de até R$ 5,8 mil

(foto: Divulgação/IFG Facebook ) Ótima notícia para os concurseiros de Goiás! O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) tornou público dois novos processos seletivos simplificados. O objetivo é o preenchimento de três vagas temporárias de nível superior para o cargo de professor substituto, com atuação no IF de Urutaí e Águas Lindas — município que fica no Entorno do Distrito Federal.





O exame de Águas Lindas oferece duas vagas. As inscrições estão abertas até dia 11 de setembro, às 23h59. Para se inscrever, o interessado deve preencher um formulário disponibilizado no site do instituto e pagar uma taxa no valor de R$ 40. Dentre as vagas, 20% estão reservadas para candidatos autodeclarados negros e pessoas com deficiência.





As chances, no campus de Águas Lindas, são para professores das áreas de ciências da computação e letras - espanhol. Ambas as profissões têm carga horária de 20h semanais para um salário que varia entre R$ 2.236,32 e R$ 3.130,85. Além da remuneração, os profissionais selecionados também serão beneficiados com auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.





O certame contará com duas etapas de seleção: uma análise de títulos e uma prova de desempenho didático, prevista para ser aplicada dia 24 de setembro pela plataforma Google Meet. Ambas as fases conterão caráter eliminatório e classificatório.





Segundo o documento de abertura , o resultado final do exame tem previsão para ser divulgado no Diário Oficial da União dia 14 de outubro. A partir desta data, começará a ser contada a validade de um ano do certame.







Já o processo seletivo de Urutaí conta com uma vaga para professor de matemática substituto. A remuneração pode chegar a até R$ 5.831,21 para atuação de 40h semanais. As inscrições devem ser feitas até dia 7 de setembro pelo endereço eletrônico UrutaíJá o processo seletivo de Urutaí conta com uma vaga para professor de matemática substituto. A remuneração pode chegar a até R$ 5.831,21 para atuação de 40h semanais. As inscrições devem ser feitas até dia 7 de setembro pelo endereço eletrônico academico.ifgoiano.edu.br , mediante pagamento de taxa no valor de R$ 60.





Assim como o certame de Águas Lindas, este contará com análise de títulos e prova objetiva. O prazo de validade é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período caso necessário.