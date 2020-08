Prefeitura em Goiás suspende concurso que ofertava mais de 400 vagas

(foto: Divulgação/Prefeitura de Mozarlândia)

As inscrições do concurso público da prefeitura de Mozarlândia, município de Goiás, foram suspensas temporariamente pelo Tribunal de Contas dos Municípios do estado (TCM). A decisão está de acordo com as normas preventivas exigidas pela Secretaria de Saúde no atual cenário.

A reabertura do cronograma atualizado tem previsão de ser divulgada até 10 de setembro, segundo documento publicado no site da banca organizadora, Itame. O novo edital de reabertura deverá conter medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus, que precisarão ser adotadas nas etapas presenciais.

(foto: Reprodução)

Sobre o concurso





O certame oferece 418 vagas, sendo 103 vagas imediatas e 315 em cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade, sendo o nível superior o grau com maior número de vagas. Dentre os cargos disponíveis estão operador de máquinas, executor de serviços gerais, gari, bibliotecário, técnico de enfermagem, executor administrativo, advogado, biólogo, psicólogo, tesoureiro, professor, médico.





As inscrições, que seriam encerradas dia 28 de agosto, deverão ser prorrogadas quando o certame for reaberto. Elas devem ser realizadas pelo endereço eletrônico da banca . A taxa a ser paga varia entre R$ 50 e R$ 150.

Avalições





O agendamento das provas será na cidade goiana. Serão dois exames, dependendo da especialidade: um objetivo, para todas as áreas; e um discursivo, destinado apenas para aqueles que forem competir ao cargo de professor.





Os concorrentes na área de educação também deverão passar por uma análise de títulos. Cargos como executor de serviços gerais, gari e agente de vigilância, contarão com um teste físico. Já, para a especialidade de advogado, a seleção terá uma prova prático-profissional.





O certame tem prazo de validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, como estabelece o edital.