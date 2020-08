Até R$ 11 mil: Ministério da Saúde lança seleção com 4.117 vagas

(foto: Divulgação/Governo do Paraná)





Após aprovados, os candidatos irão exercer jornadas de trabalho de 24h a 40 horas semanais, a depender do cargo. As remunerações também irão variar de R$ 1.700 a R$ 11 mil.





As lotações ficarão a critério do Ministério do Rio de Janeiro, podendo ser para as unidades do Hospital Federal do Andaraí, Hospital Federal do Bonsucesso, Hospital Federal Cardoso Fontes, Hospital Federal de Ipanema, Hospital Federal da Lagoa, Hospital Federal dos Servidores do Estado, Instituto Nacional de Cardiologia, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva.





Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h desta segunda até as 23h59 de 7 de agosto, pelo site do Ministério da Saúde . As inscrições serão gratuitas. A seleção dos candidatos será realizada por análise de títulos.





O edital foi publicado no Diário oficial da União e as contratações temporárias terão prazo de até seis meses.