Mais de 1.000 vagas são oferecidas em concurso público no Rio de Janeiro

Há chances para agente administrativo, agente de apoio à educação, auxiliar de recreação, motorista, médico, professor, técnico em contabilidade, fiscal, engenheiro, auxiliar de serviços gerais, entre outros. São dois documentos de abertura distintos. Um destinado ao cargo de procurador, com um total de quatro chances. O outro edital oferece 1.077 chances, distribuídas entre mais de 80 profissões. O salário inicial varia entre R$ 998 e R$ 1.587, valores esses que serão acrescidos de vale-transporte e alimentação. Já as jornadas variam de 20 a 40 horas de trabalho por semana.





As inscrições deverão ser feitas pelo endereço eletrônico da banca organizadora, concursos.institutoacesso.org.br , com taxa de R$ 58,40 para o nível fundamental, R$ 88,60 para o nível médio e R$ 99,50 para o nível superior.





A solicitação de isenção de taxa poderá ser requerida até dia 10 de setembro, também pelo site do Instituto Acesso. Segundo os editais de abertura, para ter o pagamento isento, o candidato deve fazer parte do CadÚnico ou receber a até dois salários mínimos. Doadores de sangue também poderão recorrer à isenção.





As etapas de seleção se divergem de acordo com o cargo pretendido. Até o momento, só há data prevista para a prova objetiva, fase obrigatória para todos os cargos, e para a prova escrita para o cargo de procurador. A primeira será aplicada dia 22 de dezembro, com questões de conhecimentos gerais e específicos, e a segunda dia 13 do mesmo mês.





O concurso, após retificação publicada hoje, passa a ter validade de dois anos, podendo ser prorrogado por uma única vez em igual período.

Dois editais de abertura referentes a um novo concurso público de Barra Mansa, município do Rio de Janeiro, foram divulgados nesta semana. O certame é para preenchimento de 1.081 vagas de todos os níveis de escolaridade. As inscrições, abertas nesta quinta-feira (28/8), poderão ser efetuadas até dia 1º de outubro, com prazo máximo de 23h59.