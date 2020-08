Última chance para se inscrever no processo seletivo de Porto Alegre

Atenção, concurseiro! O processo seletivo simplificado, aberto pela Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem o período de inscrições encerrado nesta quinta-feira (27/8), às 23h59. As inscrições devem ser feitas por meio do envio de formulário e de documentação digitalizada para o e-mail: dmaeemergencial@dmae.prefpoa.com.br.A inscrição só será efetuada após envio de todos os documentos requisitados pelo edital de abertura. Não há taxa de participação.