Sejusp/MG: inscrições abertas para 26 vagas e salários até R$ 5,6 mil

(foto: Divulgação/Google street view ) Um novo processo seletivo simplificado da Secretaria de estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp/MG) foi lançado. O certame oferece 26 vagas temporárias de nível superior para os cargos de assistente social, dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico clínico, médico psiquiatra, psicólogo e terapeuta ocupacional. O período de inscrições vai até dia 31 de agosto.





www.seguranca.mg.gov.br. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo endereço eletrônico





As vagas são para atuação no Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico de Barbacena I – Jorge Vaz, localizado na cidade Barbacena, Minas Gerais. O salário varia de R$ 3.770,15 a R$ 5.611,50 e a jornada de trabalho de 24 a 40h semanais, de acordo com o cargo designado.





Segundo o edital de abertura, divulgado esta semana no Diário Oficial da região, o processo seletivo contará com três etapas ao todo: avaliação de títulos, que será classificatória; avaliação psicológica, eliminatória; e investigação social, também eliminatória.





A contratação se dará por meio de assinatura de contrato administrativo, em conformidade com o inciso V do art. 2º da Lei nº 18.185/2009, com data fim fixada para 31/12/2020, sem previsão de prorrogação em virtude da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000