Prefeitura de Viana abre concurso de nível médio para agentes

As inscrições vão até o dia 28 de agosto. O valor da taxa é de R$ 70 reais, devendo ser pago até o vencimento do boleto bancário. O candidato poderá solicitar isenção na taxa de inscrição entre os dias 21 e 24. A prefeitura de Viana lançou um edital para seleção de 10 agentes de saúde no município, com salário de R$ 1.400 reais. As vagas são para lotação na sede, os pólos do Mutirão, Citel, Vila Zizi e os povoados Santa Tereza, Sacaitauau, Santeiro, Baias, Rolas, Cajueiro, Caru, Ricoa e São Felipe. É necessário que o candidato reside no local que irá prestar o seletivo.As inscrições vão até o dia 28 de agosto. O valor da taxa é de R$ 70 reais, devendo ser pago até o vencimento do boleto bancário. O candidato poderá solicitar isenção na taxa de inscrição entre os dias 21 e 24.





Para realizar a inscrição clique aqui.





Poderão se inscrever no seletivo brasileiros, maiores de idade, com ensino médio completo, sem antecedentes criminais, estando quite com as obrigações eleitorais e militares, ter aptidão física e mental para exercer o cargo, além de residir no local para o qual concorrerá a vaga.





Avaliação





O vínculo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde é Estatutário.

Serão cobrados conhecimentos em língua portuguesa, noções de matemática, noções de informática e conhecimentos específicos. Serão, ao todo, 40 questões, cada uma com 0,25 pontos. A prova objetiva será aplicada no dia 13 de setembro de 2020, das 8h às 12h, nos locais a serem posteriormente divulgados. A seleção ocorrerá em duas etapas: na primeira, uma prova escrita, com previsão de acontecer no dia 13 de setembro. A segunda, um curso introdutório, previsto para acontecer entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro.





O resultado final sai no dia 16 de outubro.