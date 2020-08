Novas vagas para nível técnico abertas em concurso público da Marinha

(foto: Divulgação/Gov BA ) Um novo edital de abertura de concurso público foi divulgado pela Marinha. O processo seletivo visa ocupar 56 vagas de nível técnico para o curso de formação para ingresso no Corpo Auxiliar de praças da Marinha (CP-CAP). Para se inscrever, além de nível técnico na área escolhida, é necessário ter entre 18 e 24 anos e altura mínima de 1,54m.





As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Marinha ( www.marinha.mil.br ) durante o período de 9 de setembro, a partir das 9h, até dia 28 do mesmo mês, com encerramento às 23h59. A isenção da taxa de R$ 46 poderá ser solicitada de 9 a 18 de setembro.





De acordo com o documento de abertura, as chances para carreira militar serão distribuídas entre as seguintes áreas: cartografia, contabilidade, eletrônica, enfermagem, estatística, gráfica, marcenaria, meteorologia, mecânica, metalurgia, motores, processamento de dados e química.





Dentre o número total de vagas, 14 são reservadas para candidatos que se autodeclaram negros.





Fases A seleção contará com provas objetivas de conhecimentos profissionais e redação, classificatórias e eliminatórias; inspeção de saúde,eliminatória; teste de aptidão física, eliminatório; verificação de dados biométricos, eliminatória; verificação de documentos, eliminatória; avaliação psicológica, eliminatória; e procedimento de heteroidentificação (para aqueles que se autodeclaram negros e irão concorrer às vagas reservadas), eliminatória.





Apesar das vagas do curso serem para atuação no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), localizado no Rio de Janeiro, as provas escritas serão aplicadas em vários municípios. Veja abaixo as localidades citadas no edital:





Amapá - AP, Angra dos Reis - RJ, Aracaju - SE, Barra Bonita - SP, Belém - PA, Belo Horizonte - MG, Brasília - DF, Cuiabá - MT, Florianópolis - SC, Fortaleza - CE, Foz de Iguaçu - PR, Ilhéus - BA, Ladário - MS, Macaé - RJ, Maceió - AL, Manaus - AM, Natal - RN, Nova Friburgo - RJ, Olinda - PE, Palmas - TO, Paraíba - PB, Paranaguá - PR, Piauí - PI, Porto Alegre - RS, Porto Velho - RO, Rio de Janeiro - RJ, Rio Grande - RS, Salvador - BA, Santarém - PA, Santos - SP, São Francisco do Sul - SC, São José da Barra - MG, São Luís - MA, São Paulo - SP, São Pedro da Aldeia - RJ, Uruguaiana - RS, e Vila Velha - ES.





Os exames objetivos estão previstos para serem aplicados na segunda quinzena de dezembro. Já a iniciação do curso está prevista, pelo documento, para dia 8 de setembro de 2021.