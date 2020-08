Unicentro: processo seletivo com 35 vagas; salário até R$ 8.372,77

Um novo processo seletivo de nível superior foi aberto pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) com 35 vagas de tempo determinado para o cargo de professor — colaborador graduado, especialista, mestre ou doutor. As posses são para a unidade do Paraná. A jornada de trabalho é de 10 a 40 horas semanais para uma remuneração que varia de R$ 827,69 a R$ 8.372,77.





Segundo o edital divulgado no Diário Oficial do Paraná, as inscrições são para dois campus do Estado: a unidade de Guarapuava e a de Irati. Os cargos são para todas as áreas de ensino: ciências agrárias e ambientais; ciências exatas e tecnológicas; ciências humanas, letras e artes; ciências sociais aplicadas; e ciências da saúde.





A seleção do concurso será feita por uma análise de títulos, que terá caráter classificatório, e uma prova didática, eliminatória e classificatória. O exame começará a ser aplicado dia 6 de outubro, em Santa Cruz.





site da universidade.



O período de inscrição vai de 24 de agosto a 4 de setembro, com taxa no valor de R$ 108. O candidato deve efetuar a inscrição exclusivamente pelo

A solicitação de isenção poderá ser feita, além de candidatos que participam do Cadúnico, por doadores de sangue. Basta enviar os documentos requeridos no edital de abertura pelo endereço eletrônico, de 24 a 26 de agosto.