Atenção! Provas da seleção aberta pelo CRT/SP são adiadas

Mais uma retificação foi divulgada sobre o processo seletivo do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT/SP): o processo seletivo teve cronograma modificado devido à atual pandemia decorrente do novo coronavírus. A aplicação da prova objetiva, que já tinha sofrido um adiamento para 13 de setembro deste ano, foi adiada novamente.





A decisão foi divulgada pelo presidente do CRT/SP, Gilberto Sakamoto, no Diário oficial da União (DOU), da última terça-feira (20/8). O aviso de adiamento ainda informou que as inscrições já realizadas permanecem válidas e que o cronograma com as novas datas das demais atividades e provas do processo seletivo serão divulgadas oportunamente, assim que possível.





O processo seletivo garante 27 oportunidades para os níveis médio, técnico e superior, além de formação de cadastro reserva. Os cargos têm uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os selecionados receberão salário inicial de R$ 2.700,00 a R$ 5.748,10, mais benefícios.





As vagas são distribuídas em: dez para técnico administrativo, dez para fiscal, um para advogado, cinco para analista administrativo e um para contador. Entre as vagas, existem reservas para negros e portadores de deficiência.





A seleção será por meio de uma prova objetiva para todos os cargos, classificatória e eliminatória. O exame, aplicado em São Paulo, contará com questões de conhecimento básico (língua portuguesa, noções de informática e matemática), conhecimentos complementares e conhecimentos específicos.