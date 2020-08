Exército Brasileiro abre concurso para oficiais técnicos de nível superior

(foto: Divulgação/Gov MT ) Um novo edital foi aberto pela 10ª Região Militar Martim Soares Moreno, unidade do Exército Brasileiro que abrange Ceará e Piauí. O processo seletivo visa formar cadastro reserva para serviço militar temporário na atuação de oficial técnico temporário (OTT), de nível superior, em 2021.





Para se inscrever, o interessado deve ter nível superior em: contabilidade, fonoaudiologia, informática I - desenvolvimento web, informática II - redes de computadores, magistério em história, psicopedagogia, serviço social e engenharia civil.





Também é exigência que o candidato tenha até 40 anos e altura mínima de 1,60, se homem, e 1,55, se mulher.





O período de inscrição vai do dia 31 de agosto, às 9h, até as 12h de 17 de setembro deste ano — exclusivamente pelo site www.10rm.eb.mil.br/ . A taxa de inscrição é de R$ 50.





A seleção do processo terá Entrega de documentação, Entrevista, Aferição de Altura; Avaliação Curricular; Teste de Conhecimentos (somente para Magistério em História); Inspeção de Saúde (IS); Exame de Aptidão Física (EAF) - abdominal, flexão de braços e corrida de 12 minutos; Seleção Complementar e Incorporação.





Para assumir o posto é necessário passar pelo Estágio de Serviço Técnico (EST), com duração de um ano. O estágio, que serve para avaliar e auxiliar na evolução do profissional, tem duas etapas: a primeira é voltada para a absorção de conhecimentos sobre a instrução individual básica. Já a segunda fase consiste no ensinamento de conhecimentos técnico-profissionais necessários nas organizações militares dos profissionais.





Segundo edital, o exercício das atividades dos convocados acontecerá nas Organizações Militares (OM) que são abrangidas pela 10ª Região Militar; todavia, os candidatos, uma vez incorporados, poderão, eventualmente, desempenhar as atividades em qualquer ponto do Território Nacional no qual suas Organizações Militares sejam empregadas no cumprimento de suas missões.