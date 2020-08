IFG abre nova seleção pública com lotação no Entorno do DF

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) abriu novo edital de seleção simplificada, desta vez para lotação na cidade de Formosa, que fica localizada no Entorno do Distrito Federal. O edital abriu uma oportunidade para professor substituto na área de ciência da computação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O salário varia de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21 — já com os benefícios inclusos. A chance exige nível superior especializado na área.





www.ifg.edu.br. A taxa de inscrição, de R$ 40, deve ser paga até dia 28 do mesmo mês. Não haverá isenção do valor. As inscrições poderão ser feitas até 23h59 do dia 27 de agosto deste ano, exclusivamente pelo endereço eletrônico do IF:





Há reservas para negros e pessoas com deficiência. Para concorrer à vaga reservada a PCD é necessário que o candidato envie documentação comprobatória ao realizar a inscrição. Já o candidato autodeclarado negro, caso aprovado, passará por uma avaliação de heteroidentificação — que consiste em uma análise visual dos aspectos fenotípicos.





A seleção será dividida em duas etapas: a primeira, uma análise de títulos e, a segunda, uma prova de desempenho didático. Esta última não será presencial e está prevista para dia 8 de setembro, devendo ser feita por todos os candidatos aprovados na primeira etapa. Nela, o candidato terá que elaborar uma aula sobre tema definido e sorteado pelo IFG, com duração de até 30 minutos. Ambas as avaliações terão caráter eliminatório e classificatório.





A homologação do resultado final está prevista para ser divulgada dia 22 de setembro de 2020. O prazo do contrato será de um semestre letivo, podendo ser, no interesse da Administração, prorrogado a cada final de semestre letivo, até o prazo máximo de dois anos. O prazo de validade do processo seletivo é de um semestre a partir desta data, podendo ser prorrogado por até dois anos, se necessário.