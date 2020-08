Coca-Cola abre inscrições para estágio em Belo Horizonte e Itabirito

Fachada de unidade em Itabirito (foto: Eric Salama/Divulgação)



A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola em volume de vendas do país, está com inscrições abertas para o programa de estágio 2021, que inclui vagas para atuação em Belo Horizonte e Itabirito.



Para participar do programa de estágio da Coca-Cola FEMSA Brasil, é necessário que o candidato esteja cursando bacharelado em qualquer área, com previsão de formatura para dezembro de 2022, e disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais.



É solicitado também que o interessado estude no período da manhã ou à noite, tenha inglês avançado, match cultural com a empresa e disponibilidade para atuar no local da vaga que escolher, sem precisar fazer viagens.



Em Belo Horizonte, há vagas para o setor comercial, responsável pela venda dos produtos do portfólio das marcas registradas pela The Coca-Cola Company para pequenos e grandes distribuidores.



Na fábrica da Coca-Cola FEMSA Brasil em Itabirito, a atuação será na área de supply chain, que abrange todo o processo logístico, desde a fabricação até a entrega.



Entre os principais benefícios estão bolsa-auxílio de R$ 1.600, no primeiro ano de estágio, e de R$ 1.800 no segundo, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica e desconto em produtos.



Dependendo da localidade, o estagiário pode receber vale-refeição ou ter acesso ao restaurante na própria empresa.



As etapas do processo seletivo serão conduzidas pela internet. No site da 99jobs, o candidato se inscreve e será direcionado para o preenchimento de um questionário sobre o perfil e escala de fit cultural.



Posteriormente, haverá testes de inglês e lógica. Se for aprovado, atingindo a nota de corte, ele segue para a vídeo-entrevista.



Haverá a seleção dos candidatos aprovados nessa etapa, que serão convocados para a dinâmica em grupo a ser feita entre 13 e 30 de outubro.



O processo de admissão vai ocorrer em novembro e o aprovado deverá entregar toda a documentação para iniciar o programa de estágio em janeiro de 2021.



O programa vai selecionar 40 estagiários em locais de atuação da Coca-Cola FEMSA no país: Belo Horizonte e Itabirito, em Minas Gerais, Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Jundiaí, Marília e São Paulo, no estado de São Paulo.



As oportunidades são para as áreas de operações e corporativas, com o objetivo de desenvolver potenciais talentos para que se tornem um futuro trainee ou um colaborador Coca-Cola FEMSA Brasil.



O programa de desenvolvimento, com duração de dois anos, oferece aos estagiários treinamentos, mentoria e apresentação de projetos.





"Estamos em busca de candidatos com alto nível de comprometimento e que estejam em busca de crescimento profissional. Na Coca-Cola FEMSA Brasil, temos muitos exemplos de profissionais que iniciaram a carreira como estagiários e foram efetivados. Por isso, buscamos pessoas que estejam alinhadas aos nossos valores de integridade, austeridade, respeito, desenvolvimento, confiança, orientação para a inovação, compromisso com a excelência, senso de responsabilidade, foco no cliente e que tenham muita energia e paixão por aprender", declara Leopoldo Paniagua, diretor de recursos humanos da Coca-Cola FEMSA Brasil.





informações, visite Para maisvisite www.coca-colafemsa.com

No Brasil, a empresa está presente como Coca-Cola FEMSA Brasil em 48% do território nacional,cerca de 20 mil funcionários e atendendo mais de 88 milhões de consumidores. São 10 fábricas, 41 centros de distribuição, 23 cross dockings e 21 cross trucks, sendo a unidade de Jundiaí (SP) a maior do sistema Coca-Cola no mundo em volume de produção.