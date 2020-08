KPMG abre mais de 270 vagas para jovens talentos em 23 cidades

(foto: Tumisu /Pixabay )



A KPMG está com as inscrições abertas até 11 de outubro para o processo seletivo de jovens talentos para a área de auditoria.



A empresa está oferecendo oportunidades para universitários dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas ou engenharia de produção. Serão disponibilizadas mais de 270 vagas para atuação em 23 cidades em que a KPMG atua.





Para participar, os candidatos não precisam ter qualquer experiência profissional, mas devem ter no mínimo inglês intermediário. Deverão estar cursando uma universidade a partir do 3º semestre ou ter concluído em dezembro de 2018.



Além da remuneração mensal, os jovens terão direito a benefícios como plano de saúde, assistência odontológica, seguro de vida, curso de idioma, academia, vale transporte, vale-refeição, auxílio alimentação, entre outros.





O processo seletivo será feito de forma completamente digital. Ao fazer as inscrições, os candidatos passarão por um avaliação on-line. Na segunda etapa, os aprovados participarão de uma dinâmica de grupo.



Por fim, haverá uma etapa de avaliação com os gestores. Após a aprovação, os profissionais começarão a atuar na KPMG a partir de outubro deste ano, em regime home office inicialmente.





Para que o profissional entenda o mundo de auditoria, conheça a cultura da empresa, se desenvolva e exerça o trabalho com a qualidade necessária, o jovem participará de um programa de desenvolvimento que será formado por diversos pilares, incluindo capacitação técnica, habilidades interpessoais, tecnologia, além de mentoria com líderes mais experientes.





Auditoria do futuro:





Além da experiência de atuar em uma das maiores empresas de auditoria do mundo, os jovens talentos da KPMG terão contato com novas tecnologias desenvolvidas especialmente para trazer inovação para a entrega da auditoria.



Entre as novas ferramentas, estão o uso de plataformas inteligentes como análise de dados, automação de processos de auditoria em diversos segmentos, leitura de documentos com uso de inteligência artificial e aplicação de soluções tecnológicas para realização de inventários.





Uma nova auditoria está desenhada para um novo auditor - com um perfil tecnológico e inovador - suportada por áreas de criação e desenvolvimento de produtos, para a busca contínua por um maior valor agregado e com foco em remodelar os processos de entrega aos clientes, garantir melhor experiência aos profissionais e gerar maior consistência, qualidade e eficiência por meio de uma transformação digital constante", afirma o sócio-lider da área de auditoria da KPMG, Carlos Pires.







