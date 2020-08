(foto: Tumisu/Pixabay )



De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Contínua (Pnad Contínua) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 6 de agosto, a taxa de desemprego entre o período de abril a junho ficou em 13,3%, atingindo 12,8 milhões de pessoas, considerada a maior já registrada para um segundo trimestre. Mas, em contrapartida, existem alguns setores que não param de crescer e contratar profissionais para ocupar diferentes cargos, como o da tecnologia. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Contínua (Pnad Contínua) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 6 de agosto, a taxa deentre o período de abril a junho ficou em 13,3%, atingindo 12,8 milhões de pessoas, considerada a maior já registrada para um segundo trimestre. Mas, em contrapartida, existem alguns setores que não param de crescer eprofissionais para ocupar diferentes cargos, como o da





Confira a seleção de vagas para diferentes áreas e funções:





bxblue: O marketplace para empréstimo consignado tem mais de 20 vagas abertas para trabalho remoto. Suporte de operações, assistente operacional, assistente de prevenção a fraude e especialista de SEO estão entre os cargos que a empresa precisa preencher. Para conferir todas as vagas e se candidatar é só acessar:





Zup: Empresa de tecnologia que há mais de 10 anos atua na transformação digital de grandes empresas contratou 577 pessoas durante a pandemia do novo coronavírus e está com mais 180 vagas abertas, em diferentes setores, para profissionais de tecnologia. A empresa, que também tem uma área voltada para acessibilidade, diversificação e inclusão, está em busca de 15 profissionais com deficiência ou algum tipo de limitação para fazer parte do time: Empresa de tecnologia que há mais de 10 anos atua na transformação digital de grandes empresas contratou 577 pessoas durante a pandemia do novo coronavírus e está comabertas, em diferentes setores, para profissionais de tecnologia. A empresa, que também tem uma área voltada parae, diversificação e, está em busca de 15 profissionais com deficiência ou algum tipo de limitação para fazer parte do time: https://www.zup.com.br/





Congresse.me: A plataforma de congressos on-line do Brasil rapidamente se tornou referência global no mercado de eventos on-line, que tem tido um crescimento acelerado no mercado de eventos. Com um pouco mais de um ano de operação, a equipe já cresceu de oito para 20 colaboradores e agora está com seis vagas em aberto em suporte e atendimento, analista de redes sociais, agendes de vendas, auxiliar administrativo, suporte operacional e desenvolvimento. Os interessados devem se candidatar pelo site: A plataforma de congressos on-line do Brasil rapidamente se tornouglobal no mercado de eventos on-line, que tem tido um crescimento acelerado no mercado de eventos. Com um pouco mais de um ano de operação, a equipe já cresceu de oito para 20 colaboradores e agora está com seis vagas em aberto em suporte e atendimento, analista deagendes de vendas, auxiliar administrativo, suporte operacional e desenvolvimento. Os interessados devem se candidatar pelo site: http://vagas.congresse.me/





Sambatech: Empresa que desenvolve soluções de tecnologia para ajudar empresas está com 17 vagas em aberto para customer success (analista), analista de qualidade e teste de software, analista de suporte, desenvolvedor back-end junior, desenvolvedor front-end, estagiário de inbound qualification, analista de projetos, analista de soluções, analista de qualidade e testes de software, desenvolvedor back-end, desenvolvedor back-end trainee, desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, desenvolvedor front-end trainee, desenvolvedor IOS/Android, DevOps e UX/UI Designer. Os interessados: Empresa que desenvolve soluções de tecnologia para ajudar empresas está com 17 vagas em aberto para customer success (analista),de qualidade e teste de software, analista de suporte, desenvolvedor back-end junior, desenvolvedor front-end, estagiário de inbound qualification, analista de projetos, analista de soluções, analista de qualidade e testes de software, desenvolvedor back-end, desenvolvedor back-end trainee, desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, desenvolvedor front-end trainee, desenvolvedor IOS/Android, DevOps e UX/UI Designer. Os interessados: https://jobs.kenoby.com/sambatech-carreiras/





Getrak: Provedora de tecnologia para rastreamento da América Latina e referência internacional no desenvolvimento e fornecimento de infraestrutura para empresas de rastreamento, presente em seis países e com mais de 600 mil veículos ativos, a Getrak está com cinco vagas em aberto para analista de desenvolvimento back end, analista de desenvolvimento front end, analista de desenvolvimento e analista administrativo financeiro pleno. Os interessados devem se candidatar pelo site: Provedora de tecnologia para rastreamento da América Latina e referência internacional no desenvolvimento e fornecimento de infraestrutura para empresas depresente em seis países e com mais de 600 mil veículos ativos, a Getrak está com cinco vagas em aberto para analista de desenvolvimento back end, analista de desenvolvimento front end, analista de desenvolvimento e analista administrativo financeiro pleno. Os interessados devem se candidatar pelo site: https://jobs.solides.com/getrak





Propz: Startup que utiliza inteligência artificial e big data para monitorar o comportamento do consumidor, entendendo, predizendo e reagindo aos seus hábitos de consumo, em tempo real e de forma automatizada, tem registrado aumento no número de clientes e no quadro de funcionários. Atualmente, a empresa está com quatro vagas para as seguintes funções: administrador de sistemas, UX/UI Designer, analista de CRM e cientista de dados. Para ter mais detalhes da vaga, basta acessar o link: Startup que utiliza inteligência artificial e big data para monitorar o comportamento do consumidor, entendendo, predizendo e reagindo aos seus hábitos de consumo, em tempo real e de forma automatizada, tem registrado aumento no número de clientes e no quadro de funcionários. Atualmente, a empresa está com quatro vagas para as seguintesadministrador de sistemas,, analista de CRM e cientista de dados. Para ter mais detalhes da vaga, basta acessar o link: https://propz.recruitee.com/





Docket: Startup que faz a busca, pré-análise e gestão de documentos está com 22 vagas em aberto para as seguintes áreas: account executive (4), account executive jr (2), analista de operações (4), analista de negócios (4). machine learning (1), desenvolvedor backend (3), inside sales (2) e CS manager (2). Todas as vagas são para a região de São Paulo: https://docket.com.br/.



Startup que faz a busca, pré-análise ede documentos está com 22 vagas em aberto para as seguintes áreas: account executive (4), account executive jr (2), analista de operações (4), analista de negócios (4).(1), desenvolvedor backend (3), inside sales (2) e CS manager (2). Todas as vagas são para a região de São Paulo:

upLexis: Empresa de software que desenvolve soluções de busca e estruturação de informações extraídas de grandes volumes de dados (Big Data) extraídos da internet e outras bases de conhecimento, está com nove vagas abertas: analista de performance, gerente de tecnologia, analista de business intelligence, product owner, engenheiro de dados, UX/UI designer pleno, desenvolvedor de PHP e assistente de contas a pagar. Cadastro: Empresa de softwareinformações extraídas de grandes volumes de dados (extraídos da internet e outras bases de conhecimento, está com nove vagas abertas: analista de performance, gerente de tecnologia, analista de business intelligence, product owner, engenheiro de dados, UX/UI designer pleno, desenvolvedor de PHP e assistente de contas a pagar. Cadastro: https://jobs.solides.com/uplexis





Driven: Grupo consultivo independente de transformação digital com foco em corporações de grande porte, como Tramontina, Volvo, Grupo Martins e Havaianas, também está com vagas abertas. São mais de 10 vagas. Entre elas: estagiário de mídia, designer gráfico júnior, analista de CRO e BI, desenvolvedor web júnior, desenvolvedor oracle commerce cloud e desenvolvedor web PL. Apesar das sedes estarem localizadas em São Paulo e Curitiba, as contratações ocorrem de forma global. Para se candidatar, os interessados podem acessar a página da Driven no linkedin ou o perfil da empresa na Sólides ou ainda enviar um e-mail para: people@driven.cx e no link: Grupo consultivo independente de transformação digital com foco em corporações de grande porte, como Tramontina, Volvo, Grupo Martins e Havaianas, também está com vagas abertas. São mais de 10 vagas. Entre elas: estagiário de mídia, designer gráfico júnior, analista de, desenvolvedor web júnior, desenvolvedor oracle commerce cloud e desenvolvedor web PL. Apesar das sedes estarem localizadas em São Paulo e Curitiba, asocorrem de forma. Para se candidatar, os interessados podem acessar a página da Driven no linkedin ou o perfil da empresa na Sólides ou ainda enviar um e-mail para: people@driven.cx e no link: https://jobs.solides.com/drivencx





Intelipost: Empresa de tecnologia inteligente para logística no Brasil tem 40 vagas abertas para trabalho home office. Os cargos vão desde estagiário de vendas para canais, passando por analista de suporte técnico até gerente de produto. Os interessados podem se candidatar pelo site:





Empresa de tecnologia inteligente para logística no Brasil tem 40 vagas abertas para trabalhoOs cargos vão desde estagiário de vendas para canais, passando por analista de suporte técnico até. Os interessados podem se candidatar pelo site: https://jobs.kenoby.com/intelipost