BRB convoca mais de 50 aprovados para escriturário, analista e médico

(foto: Divulgação/CAU DF ) O diretor-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, publicou edital de convocação, de número 4, convocando 37 novos aprovados para tomar posse no cargo de escriturário da instituição. Eles foram aprovados no concurso público lançado em 2019. Os nomes dos felizardos podem ser conferidos no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) , desta terça-feira (18/8).





Além disso, outros 15 analistas de tecnologia da informação e um médico do trabalho também foram convocados (convocação de nº 5).





Agora, os candidatos relacionados deverão se apresentar por meio de acesso à reunião virtual, no dia 24 de agosto, às 15h, para tratarem de assuntos relacionados a sua admissão. As instruções de acesso à reunião serão enviadas por e-mail.





O não atendimento a convocação para contratação no cargo objeto do concurso público, no prazo estabelecido pelo BRB, caracterizará desistência.





A contratação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público, à aprovação em exames físico e mental (incluindo exames laboratoriais, avaliação e exame clínico), sob responsabilidade do BRB, bem como à apresentação dos documentos solicitados pelo banco.



Convocações anunciadas

Em julho, em entrevista ao programa CB.Poder (parceria entre o Correio e a TV Brasília), o presidente do banco afirmou que a validade do concurso foi prorrogada para o ano que vem, de modo que os aprovados possam ser chamados até lá - atualmente, há 665 pessoas que aguardam a convocação.





Na ocasião, Costa afirmou que, até o fim de 2020, seriam chamados 30 remanescentes das vagas imediatas do concurso (o edital ofereceu 100 vagas e formação de cadastro reserva). Saiba o que ele disse na íntegra aqui.