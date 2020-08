Até R$ 15 mil! Aracaju lança concurso com 20 vagas de nível superior

Um novo edital de concurso público foi aberto pela Prefeitura de Aracaju (SE), com divulgação no Diário Oficial do município. Segundo o documento, são 20 chances efetivas para a área de auditor de tributos. A atuação é de 30h semanais, com remuneração inicial no valor de R$ 10.421,52. O salário ainda terá acréscimos: auxílio transporte (R$ 530,34), prêmio por desempenho fazendário e gratificação por titularidade (com valor variável). Assim, o valor final dessa remuneração pode chegar aos R$ 15.000.





As 20 vagas imediatas, além de cadastro reserva, exigem nível superior. Serão 14 oportunidades para a função de auditor de tributos municipais (abrangência geral - para graduados em qualquer área de formação), as outras seis serão para concorrer ao cargo de auditor de tributos municipais — especialidade tecnologia da informação (para formados em ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação ou outro curso afim).





A banca organizadora será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), portanto, as inscrições deverão ser realizadas pelo endereço eletrônico da banca , a partir do dia 21 de agosto, às 10h, até 18h do dia 25 de setembro. A solicitação de isenção da taxa, que custa R$ 150, poderá ser feita durante o mesmo período. Das vagas, 5% serão reservadas para participantes com deficiência, e 10% para negros.





As provas do processo seletivo estão previstas para 13 de dezembro deste ano, no município de Aracaju. Serão duas: uma objetiva, com duração de cinco horas e 80 questões; e uma discursiva, com duração de três horas, que terá duas questões de conhecimentos básicos e específicos. Ambas as provas são de caráter eliminatório e classificatório.





Serão cobrados conhecimentos em português, auditoria geral, direito administrativo, direito constitucional, noções de direito penal, estatística básica, matemática financeira e conhecimentos específicos.





A seleção ainda contará com uma segunda etapa, constituída por uma análise de títulos, classificatória.





O concurso Aracaju SE terá um prazo de validade de dois anos, que serão iniciados a partir da divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.





*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco