Crefono-4 lança concurso com 120 vagas e salários de até R$ 4,8 mil

(foto: Divulgação/Gov SP ) O Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (Crefono-4), com jurisdicação em Salvador e Recife, publicou edital de abertura de seu novo concurso público! São oferecidas, ao todo, 120 vagas, sendo quatro de preenchimento imediato e o restante para formação de cadastro reserva.





Há chances de nível superior para fonoaudiólogo fiscal, cargo que exige formação em fonoaudiologia; e oportunidades de nível médio para o cargo de assistente administrativo. A faixa de remuneração fica entre R$ 1.893,60 e R$ 4.882,47, correspondente a 40 horas de trabalho semanal.





Os aprovados ainda receberão vale alimentação, no valor de R$ 747,34 por mês; plano de saúde (médico, hospitalar e odontológico) com coparticipação de acordo com a utilização; plano de cargos e salários e vale transporte, conforme legislação.





O edital ainda reserva 5% das vagas a candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros.





site do Instituto Quadrix, a banca organizadora do concurso. A taxa custa de R$ 46 a R$ 53. O pagamento pode ser feito até 9 de outubro. As inscrições começam hoje e vão até 8 de outubro, peloa banca organizadora do concurso. A taxa custa de R$ 46 a R$ 53. O pagamento pode ser feito até 9 de outubro.





As provas objetivas para todos os cargos serão aplicadas em 22 de novembro, às 14h. Haverá também prova de títulos para os candidatos a fiscal. Serão cobrados conhecimentos em língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemático, atualidades, legislação e ética na administração, noções de direito constitucional e conhecimentos específicos.