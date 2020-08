Com 392 vagas, processo seletivo da Seplag/AC é reaberto

O processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) do Acre, que teve seleção suspensa perante a insegurança na saúde pública causada pela epidemia do coronavírus, foi reaberto nesta terça-feira (11/8). Os interessados podem se inscrever gratuitamente até dia 14 de agosto de 2020 pelo endereço eletrônico seplag.acre.gov.br , por meio de envio de um formulário de inscrição e documentos comprobatórios exigidos.

As oportunidades são para Educação Infantil (26), Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano (200), Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (134) e Ensino Médio (32).





O método de seleção será realizado em uma etapa, classificatória e eliminatória, que consistirá em uma soma de pontos a partir de uma avaliação curricular, análise de títulos e experiência na área. Das vagas existentes, 5% são reservadas a portadores de deficiência.

As vagas são de contratação temporária de professores para a comunidade indígena. Para concorrer, é necessário ter ensino superior em Licenciatura Plena Intercultural. Interessados com nível de escolaridade fundamental ou médio também podem concorrer. A carga horária é de 25 a 30 horas semanais, e a remuneração vai de R$ 1.045,00 a R$ 2.164,67, de acordo com o cargo exercido.