CRM/MT abre novo processo seletivo emergencial com salário de R$ 8 mil

Mais um processo seletivo na área da saúde foi divulgado! O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM-MT) tornou pública a abertura de um novo certame para preenchimento de três vagas (quantidade que pode ser alterada caso surjam novas oportunidades) temporárias para o cargo de médico fiscal, com salário de até R$ 8.108,81 por mês e carga horária de 20h semanais.Os contratados deverão atuar na fiscalização das atividades dos profissionais da saúde perante a pandemia causada pela covid-19.

As inscrições serão aceitas até dia 14 de agosto de 2020, às 17h. Elas devem ser feitas exclusivamente pelo site www.crmmt.org.br , com envio de formulário de inscrição e anexação de documentos que comprovem a experiência profissional e os títulos — estes somarão pontos durante a seleção. Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos ou portadoras de doenças crônicas não poderão se candidatar, por serem consideradas grupo de risco.