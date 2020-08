CRP da 14ª Região: data de inscrições e provas de concurso são prorrogadas

(foto: Divulgação/CRP )

O Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região (CRP-14), em Mato Grosso do Sul, publicou uma retificação sobre o novo concurso em aberto. As inscrições, que foram abertas dia 6 de julho e teriam fim em até 10 de agosto, agora poderão ser realizadas até dia 10 de setembro de 2020. Apesar da taxa de inscrição no valor de R$ 50 e R$ 55 também ter data prorrogada até 11 de setembro, o período de solicitação de isenção, finalizado dia 10 de julho, não foi alterado.