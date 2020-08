Porto Velho abre 41 vagas de nível fundamental e salário de até R$ 3,6 mil

Um novo edital de abertura de processo seletivo simplificado foi divulgado, nesta terça-feira (11/8), pela prefeitura de Porto Velho, capital de Rondônia. As chances são para pessoas com nível de escolaridade fundamental que tenham carteiran nacional de habilitação de categoria D. O concurso oferece 41 vagas distribuídas entre:

O salário dos selecionados varia entre R$ 3.157,05 e R$ 3.659,40, para uma carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 25 de agosto a 6 de setembro, exclusivamente via internet, no