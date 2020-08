RioSaúde: cinco novos editais são divulgados; salários de até R$ 6,4 mil

Novos editais de processos seletivos foram publicados recentemente pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde). 62 vagas por tempo determinado são distribuídas entre os níveis médio, técnico e superior. A carga horário é de 20 a 40 horas semanais, e o salário varia entre R$ 1.236,20 e R$ 6.492,50, de acordo com o cargo. Além desta remuneração, o candidato selecionado também terá direito a benefícios como vale alimentação e auxílio transporte.

As inscrições deverão ser feitas pelo site da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro , de 10 a 12 de agosto. Os concursos terão apenas uma etapa: análise de currículo. A seleção será baseada em somatória de pontos levando em consideração as experiências e títulos dos candidatos. Para saber mais quais são os critérios exigidos durante a seleção, acesse http://prefeitura.rio/rio-saude/processo-seletivo/.