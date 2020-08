SES/DF divulga resultado preliminar de seleção para combate ao coronavírus

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho, publicou no Diário Oficial local (DODF), desta terça-feira (11/8), edital com o resultado preliminar para o processo seletivo simplificado emergencial, lançado em 17 de junho, para formação de cadastro de profissionais de saúde para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento à população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo Coronavírus (covid-19). As chances são para os cargos de enfermeiro, psiquiatra, clínico e técnico em enfermagem.









Recursos Os nomes foram dispostos por cargo e em ordem alfabética, dos candidatos com as seguintes informações: número de inscrição, nome completo (em ordem alfabética) e nota preliminar na avaliação curricular. Veja aqui , a partir da página 53.A carga horária é de 20 horas semanais de trabalho para receber salários que variam de R$ 1.446,25 a R$ 6.327. Saiba mais sobre a seleção aqui!

O candidato que desejar interpor recurso contra a nota preliminar e/ou eliminação do processo seletivo disporá de três dias para fazê-lo, da 0h do dia 12 de agosto às 23h59 de 14 de agosto. O candidato deverá enviar sua solicitação de recurso, por meio de formulário oficial, para o endereço eletrônico: recursosesdf@gmail.com sob o título “Recurso: Processo Seletivo Simplificado Emergencial”.





O Formulário Oficial deverá ser acessado no site da Secretária de Saúde do Distrito Federal, no endereço eletrônico: www.saude.df.gov.br/contratostemporarios-2/





Estão eliminados do certame os candidatos que obtiveram nota zero por não pontuarem em conformidade com o item 8.5 do Edital, a documentação não anexada no momento da inscrição ou em que não guarda coerência com o declarado pelo candidato ou com os critérios técnicos, não foram pontuadas.