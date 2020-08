Até R$ 5,8 mil: Instituto Federal Goiano publica dois novos editais de seleção

(foto: DivulgaçãoqIF Goiano ) O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) divulgou dois novos editais de processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos, por tempo determinado. São dois campi sediadores: Trindade e Posse. No primeiro, são três vagas oferecidas: informática, engenharia civil e ciências sociais (geografia e história). Os cargos são de 40h semanais e o salário pode chegar a R$5.831,21. Já para o Campus Posse, há uma vaga de professor substituto na área de Ciências Biológicas, também com 40h semanais e remuneração podendo variar entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21.





Em Trindade, as inscrições terão taxa de R$ 50 e podem ser realizadas a partir de segunda-feira (10/8), até dia 19 de agosto. Candidatos que atendem ao Decreto 6.593 de 02/10/08 podem solicitar a isenção de taxa do dia entre 10 e 13 de agosto. Caso seja necessário atendimento especial, o candidato deve solicitar no mesmo período, por meio de encaminhamento de documentação comprobatória para o e-mail trindade.profsubstituto@ifgoiano.edu.br.





A seleção será constituída por duas etapas: uma prova de títulos e uma prova de desempenho didático, ambas tendo caráter eliminatório e classificatório. A documentação comprovando os títulos deve ser enviada para o e-mail já citado, entre 10 e 20 de agosto. O sorteio público dos temas para a prova de desempenho didático será realizado em frente ao Auditório do Campus Trindade no dia 2 de setembro.





Outro edital

Já no Campus Posse, as inscrições, no valor de R$ 50, se iniciam nesta sexta-feira (7/8) e serão encerradas em 16 de agosto. Os pedidos de isenção de taxa poderão deverão ser feitos no período de 8 a 11 de agosto, até 23h59. Junto da solicitação, devem ser enviados documentos comprobatórios para o e-mail ensino.posse@ifgoiano.edu.br. Portadores de necessidades especiais (que têm 5% das vagas reservadas no exame) precisam enviar o pedido de atendimento especial para o e-mail selecao.posse@ifgoiano.edu.br junto de documentação até dia 14 de agosto.





Este exame também terá duas etapas: a primeira sendo a prova de desempenho didático, eliminatória e classificatória, e a segunda uma prova de títulos, classificatória. A divulgação do ponto e do horário de realização da prova de desempenho didático ocorrerá dia 24 de agosto, às 8h, na sala do Departamento de Ensino do IF Goiano - Campus Posse.