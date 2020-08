Entorno do DF abre nova seleção, com 40 vagas de nível superior

(foto: Divulgação/Prefeitura de Cristalina Goiás ) Um nova prefeitura no Entorno do Distrito Federal abriu edital de processo seletivo! A Prefeitura de Cristalina, em Goiás, por meio da Secretaria de Saúde municipal, lançou seleção simplificada emergencial para contratação, por tempo determinado, de profissionais de nível superior. Segundo o regulamento, a seleção foi aberta devido à pandemia de doença infecciosa viral respiratória (covid-19), até 31 de dezembro de 2020, visando intensificar a fiscalização local de cumprimento das normas preventivas previstas nos decretos municipais.





São oferecidas, ao todo, 40 vagas para fiscais, sendo 30 de preenchimento imediato e 10 para formação de cadastro reserva, com remuneração de R$ 3.000 para 40 horas de trabalho por semana. Os candidatos precisam atender ao perfil exigido: além de ter nível superior, é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação "B" e comprovar que não faz parte do grupo de risco. Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e portadores de doenças crônicas não poderão se inscrever no concurso.





As inscrições são gratuitas e já podem ser realizadas até as 23h59 de 10 de agosto, pelo e-mail psemergencialcristalina@gmail.com. Basta enviar o currículo profissional, uma autodeclaração étnico racial (em caso de concorrer a vagas de cota racial) e um laudo médico — comprovando não fazer parte do grupo vulnerável à covid-19.





O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.





O exame será composto por apenas uma etapa: análise curricular. Os profissionais selecionados serão contratados pelo período máximo de seis meses, podendo ser rescindido a qualquer momento em virtude da cessação da Pandemia ou a critério da Administração Pública.