Prefeitura no MA abre mais de 1.100 vagas e salários de até R$ 8 mil

(foto: Divulgação/O Imparcial ) A Prefeitura de Barra do Corda, no Maranhão, publicou edital de concurso público, com 1.115 vagas destinadas a profissionais de diferentes níveis de escolaridade. O certame será realizado pelo Instituto Legatus e oferecem salários que variam de R$ 1.045 a R$ 8.000, para jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.





No total, 320 vagas são para preenchimento imediato (ampla concorrência e PcD) e 795 vagas destinadas à formação de cadastro reserva. Veja a distribuição dos cargos:





Fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais (15), Coveiro (2), Monitor de Apoio ao Transporte Escolar (8), Monitor de Transporte Escolar (5), Motorista (6), Pedreiro (4), Servente de Pedreiro (6), Vigia Zona Rural (20) e Vigia Zona Urbana (15);





Médio: Agente Administrativo (15), Agente de Portaria (4), Auxiliar Terapêutico (40), Bombeiro Civil (3), Eletricista (4), Fiscal Ambiental (2), Fiscal de Obras e Posturas (2), Fiscal de Tributos (2), Guarda Municipal (3), Intérprete de Libras (6), Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Infantil Indígena (7), Técnico em Agrimensura (2), Técnico em Edificações (2), Técnico em Eletricidade (2), Técnico em Enfermagem (20), Técnico em Hidráulica (2), Técnico em Informática (2), Técnico em Mecânica (2), Técnico em Química (2), Técnico em Radiologia (3), Técnico em Segurança do Trabalho (2), Técnico em Operador de Carregadeira (1), Técnico Operador de Motoniveladora (1) e Técnico Operador de Retroescavadeira (1);





Superior: Analista Ambiental (1), Arquiteto (2), Assistente Social (6), Cirurgião-Dentista Geral (3), Coordenador Pedagógico (8), Educador Físico (2), Enfermeiro (15), Enfermeiro Obstetra (2), Engenheiro Agrônomo (2), Engenheiro Civil (2), Engenheiro Eletricista (2), Fisioterapeuta (2), Fonoaudiólogo (5), Médico Anestesista (2), Médico Cirurgião-Geral (2), Médico Clínico Geral (2), Médico Obstetra (1), Médico Ortopedista (2), Médico Pediatra (2), Médico Psiquiatra (2), Nutricionista (2), Perito Ambiental (1), Professor de Atendimento Educacional Especializado (18), Professor de Braile (4), Professor de Libras (6), Psicólogo (5), Psicopedagogo (4) e Terapeuta Ocupacional (4).





Inscrições

As inscrições devem ser realizadas até o dia 31 de agosto de 2020, apenas via internet, pelo site do Instituto Legatus . O valor da inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade.





Nível Fundamental: R$ 80

Nível Médio e Técnico: R$ 95

Nível Superior: R$ 120





Todos os candidatos irão fazer uma prova com questões objetivas (múltipla escolha) que será realizada na data provável de 25 de outubro de 2020.





O concurso de Barra do Corda será válido por dois anos, a contar da data de homologação de seu resultado final, podendo haver uma única prorrogação por igual período. O edital pode ser acessado no site do Instituto Legatus.