Natal abre seleção para professores em mais de 10 áreas de atuação

(foto: Divulgação/Gov MS ) A Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, republicou, no Diário Oficial do Município, o edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária, que tem como objetivo formar cadastro de reserva de professores. A seleção foi aberta excepcionalmente em substituição aos profissionais que pertencem ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente à covid-19.





As chances são para Educador Infantil, Professor de Artes Dança, Artes Música, Artes Teatro, Artes Visuais, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Libras, Língua Portuguesa e Matemática.





O candidato aprovado para o cargo de Educador Infantil ficará sujeito à carga horária parcial de 30 horas semanais, com a remuneração de R$ 2.676,57. Já os professores das demais disciplinas deverão cumprir carga horária de 20 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 2.421,78.





O candidato aprovado exercerá sua função em uma das seguintes zonas do município de Natal: Norte, Sul, Leste ou Oeste, cabendo à Secretaria Municipal de Educação a convocação, de acordo com a necessidade e a vigência do concurso.





Está vetada a participação e a contratação de candidatos pertencentes ao citado grupo nas seguintes condições: possuir idade igual ou superior a 60 anos ou completar 60 anos até um ano após a data da publicação deste edital; apresentar pelo menos uma das seguintes comorbidades – diabetes insulinodependente, insuficiência renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada ou grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose, doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica severa, imunodeprimidos, salvo aqueles acometidos com doenças autoimunes sem uso de imunossupressores, conforme regulamentação a ser expedida pela SOST/SEDE, obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40; cirrose ou insuficiência hepática e gestantes ou lactantes de crianças até um ano de idade – conforme estabelece o edital.





Portal da Prefeitura Municipal do Natal. Não será cobrada taxa de inscrição. O candidato só poderá concorrer a um único cargo. A inscrição deverá ser realizada até as 23h59min do dia 8 de agosto, noNão será cobrada taxa de inscrição. O candidato só poderá concorrer a um único cargo.





O candidato deverá enviar, por meio do formulário de inscrição (upload), os seguintes documentos: Foto 3X4; RG; CPF; Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE; Documento de quitação do serviço militar, para o sexo masculino; para a pessoa com deficiência, laudo médico que comprove sua condição; para o candidato que concorrer à vaga reservada a negros, autodeclaração de que é preto ou pardo; e documentos referentes ao cargo pleiteado. Todos os documentos comprobatórios deverão ser encaminhados nos campos especificados, em arquivo no formato PDF e não deve exceder 10 MB.





Os candidatos ao cargo de Professor de Libras serão submetidos à análise curricular e avaliação em Língua de Sinais, ambas de caráter eliminatório e classificatório, enquanto os demais candidatos passarão apenas pela análise curricular, também de caráter eliminatório e classificatório.





A seleção terá validade de um ano, a contar da data de publicação da homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.









* Com informações da Prefeitura de Natal