Prefeitura de Catalão abre seleção com chances para todos os níveis de escolaridade

(foto: Divulgação/PCGO) Prefeitura de Catalão , em Goiás, divulgou um novo processo seletivo com 66 vagas em funções de ensinos fundamental e médio/técnico e nível superior. Haverá ainda formação de cadastro reserva.





As chances são para a área da saúde e visam atender a demanda do hospital de campanha instalado no Hospital Materno Infantil "Dr. Willian Safatle", para atendimento de casos do novo coronavírus e síndromes respiratórias agudas





As vagas são para os cargos de Médico Clínico Plantonista (20); Enfermeiro (12); Técnico de Enfermagem (10); Técnico de Laboratório (5); Fisioterapeuta (6); Recepcionista (5) e Auxiliar de Limpeza Hospitalar (8).





Os interessados devem comprovar a escolaridade exigida para cada cargo e ter registro ativo no respectivo conselho de classe quando solicitado.





Os salários variam entre R$ 192 a R$ 1.600 por plantão de 6 ou 12 horas, ou R$ 1.200 a R$ 1.800 com a carga horária de trabalho de 44 horas semanais.





Inscrições e provas

As inscrições serão realizadas entre 3 a 5 de agosto, no prédio da Prefeitura, situado na rua Nassin Ágel, nº 505, Centro, no horário das 8h às 19h.





Os candidatos farão prova de títulos e avaliação de currículo de caráter classificatório.





A previsão para os contratos é de seis meses, a contar da data da efetiva contratação, podendo haver prorrogação por igual período ou enquanto perdurar a pandemia da covid-19. Confira aqui o edital completo.