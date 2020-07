Creci/RS abre seleção com 32 vagas para nível médio e superior

Um novo edital de seleção foi aberto pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3ª Região, no Rio Grande do Sul (Creci/RS). São 32 vagas de preenchimento imediato, além de formação de cadastro reserva. Os salários vão de R$ 1.350 R$ 3.276,80, para jornada de 40 horas semanal de trabalho.

Quem tem nível médio completo pode se inscrever para o cargo de profissional de suporte técnico, nas ocupações de serviços operacionais e assistente administrativo.

Já para o posto de profissional de fiscalização, para ocupação de agente fiscal, é destinado a candidatos com nível médio completo, curso técnico de transações imobiliárias

(TTI) em instituição de ensino reconhecida pelo COFECI e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B".

Já quem tem nível superior, a chance é para o cargo de profissional analista superior, para ocupação de advogado, para formados em direito e com registro na OAB.

As inscrições poderão ser feitas até 13 de agosto, pelo site do Instituto Universal de Desenvolvimento Social (Iuds) , banca organizadora da seleção. As taxas variam de R4 30 a R$ 40. O edital reserva 5% das vagas a candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros.