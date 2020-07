CRQ da 14ª Região abre seleção para fiscias de nível médio

(foto: Divulgação/CRQ ) Um novo processo seletivo simplificado foi aberto pelo Conselho Regional de Química (CRQ) da 14º Região (com jurisdição no Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima). O objetivo é o preenchimento de três vagas para o posto de agente fiscal. O vencimento é de R$ 1.453,07 para , com benefícios de auxílio-transporte diário e auxílio alimentação de R$ 400,00, com a carga horária de 8h às 17h.





Para concorrer, é necessário curso técnico em química e registro junto ao CRQ-14, além de possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os aprovados ainda farão jus a benefícios de auxílio-transporte diário e auxílio alimentação de R$ 400.





As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pessoalmente até 13 de agosto, no horário das 8h às 17h, em dias úteis, na sede do órgão, localizada na rua Saldanha Marinho, número 633, Centro, CEP: 69.010-040 - Fone/Fax: (92) 3233-8696.





Os concorrentes serão submetidos à duas etapas, de caráter classificatório e eliminatório, na cidade de Manaus: análise do currículo e entrevista.





A pontuação mínima para aprovação para a fase seguinte é de 15 pontos, sendo cinco nos quesitos de escolaridade, 10 para experiencia (mínima de um ano), 10 área de interesse da vaga e cinco cursos relacionados a vaga, sendo a pontuação máxima de 30 pontos para esta etapa. Não será computado o tempo de experiência de estágio. O envio do currículo padrão é obrigatório, sendo desclassificado o candidato que encaminhar currículo fora da especificação prédeterminada no edital de abertura.





Já a entrevista terá pontuação máxima 70 e pontuação de corte 30 pontos.





Os contratados serão regidos por contratos de tempo determinado (12 meses renovável por

mais 12 meses), sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).