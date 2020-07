SES DF reabre prazo de inscrições de seleção com 1.350 vagas

(foto: Divulgação/TCDF ) Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), o secretário de Saúde, Francisco Araújo Filho resolveu reabrir o prazo de inscrições do processo seletivo simplificado emergencial, aberto em 17 de junho. Assim, interessados em concorrer, tem cinco dias para se inscrever, com início nesta quinta-feira (30/7) até 8 de agosto, pelo site do Instituto AOCP.





Outra exigência do TCDF, também cumprida pela SES, foi a inclusão da quantidade de vagas e sua disctribuição por cargos e entre oportunidades de preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva. Assim, a seleção oferece ao todo 1.350 vagas, sendo 900 imediatas e 450 para formação de cadastro reserva. Veja:





O edital ainda incluiu no regulamento do certame que toda a documentação comprobatória deverá ser anexada pelos candidatos exclusivamente no momento da inscrição, sendo submetida à comissão responsável para verificação da veracidade e validade documental.





A documentação que não guarda coerência com a declaração do candidato, não anexada, que não preenche critérios técnicos da atividade ou critérios formais serão desconsideradas e não farão parte da pontuação final do candidato.





O candidato terá prazo entre os dias 8 e 10 de agosto, após o resultado preliminar no dia 7 de agosto, para interpor recurso em caso de desconformidade com sua pontuação.





Impasse Há chances para médico (clínica médica e psiquiatria), enfermeiro, psicólogo e técnico em enfermagem. A caraga horária é de 20 horas semanais de trabalho para receber salários que variam de R$ 1.446,25 a R$ 6.327.

Como publicamos no blog Papo de Concurseiro , o TCDF já havia determinado por duas vezes, no Diário Oficial local (DODF), que a Secretaria de Saúde (SES/DF) retificasse a seleção com 900 vagas, para níveis médio e superior. A Corte pediu a reabertura das inscrições, por pelo menos mais cinco dias, pois considerou que o edital foi publicado na mesma data do início das inscrições, e que o período de apenas três dias foi pequeno, dificultando que muitos candidatos interessados tomassem conhecimento da seleção.





Contudo, em 16 de julho, a SES informou ao Papo de Concurseiro que o resultado final da seleção já havia sido divulgado no DODF no dia 2 de julho, e a pasta só foi notificada da decisão do TCDF no dia seguinte. “A pasta enviou documentação e alegações para análise do tribunal. O processo seletivo não foi paralisado em razão de estarmos no pico da pandemia com necessidade de repor as equipes que estão com muitas baixas por adoecimento dos profissionais. A secretaria aguarda a decisão final da corte, mas espera que os fatos apresentados sejam suficientes para dar prosseguimento às contratações, pois, em sentido inverso, o risco de desassistência por falta de profissionais é real.”