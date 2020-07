Segep/RO abre 86 vagas em nova seleção para combate à covid-19

A Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas de Rondônia (Segep/RO) abriu novo processo seletivo simplificado com 86 vagas, e cadastro reserva, para combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19). As chances são para candidatois com níveis fundamental, técnico e superior. Os aprovados serão lotados na Secretaria de Estado de Saúde (Sesau/RO), nas cidades de Buritis, Cacoal e Porto Velho.





O quantitativo de vagas, porém, não está limitado ao número inicialmente previsto neste edital, podendo ser redimensionado continuamente, considerando que o número de leitos geridos pode ser ampliado sistematicamente de acordo com a demanda de atendimento.





Há chances para os cargo de fisioterapeuta (11), técnico em enfermagem (50), técnico em nutrição e dietética, auxiliar de serviços gerais e motorista (25) - os dois últimos postos só aceitam inscrições de candidatos homens. Alguns cargos ainda exigem registro no conselho profissional equivalente e experiência na área de atuação.





As remunerações variam de R$ 1.314,21 a R$ 3.228,72, para jornadas de 40 horas semanais.





A seleção será composta por informação curricular do candidato realizada em formulário específico de avaliação de títulos, no ato de inscrição via internet.





Interessados devem se inscrever a partir de 31 de julho, pelo site emergencial.sesau.ro.gov.br . Já a documentação exigida no edital para avaliação curricular deverá ser enviada para o e-mail: processoseletivosesau@gmail.com.





O presente processo seletivo simplificado terá validade de seis meses, ou pelo período que perdurar a pandemia de coronavírus, podendo o candidato ser dispensado ou ter seu contrato prorrogado por igual período, a depender do sucesso no combate a referida pandemia.