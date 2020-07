Até R$ 8 mil: Cinco concursos de conselhos reúnem mais de 400 vagas

O Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região (CRP-14), com sede em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está com as inscrições abertas para o concurso que oferece 105 vagas, sendo apenas uma imediata e o restante para formação de cadastro reserva.





Os salários variam de R$ 1.737,19 a R$ 3.152,90, para 40 horas de trabalho por semana. Há chances para auxiliar administrativo de secretaria, que exige nível médio; e para assessor técnico a comissão de ética, assessoria técnica e agente de orientação e fiscalização - este exigem nível superior de formação.





As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 10 de agosto, pelo site do Instituto Quadrix www.quadrix.org.br . As taxas variam de R$ 50 a R$ 55. O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas negras.





Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, com aplicação prevista para o dia 4 de outubro, no turno vespertino, com três horas e meia de duração máxima. Serão 120 questões de conhecimentos básicos (português, noções de informática, raciocínio lógico e matemático, atualidades), conhecimentos complementares (legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional) e conhecimentos específicos. Os candidatos aos cargos de nível superior ainda farão prova de títulos.





Todos os aprovados serão lotados na capital do estado, Campo Grande, e ainda receberão vale alimentação, no valor mensal de R$ 753,81; plano de saúde médico com coparticipação de 15%; plano de cargos e salários; e vale transporte, conforme legislação.





CRMV/AP

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amapá (CRMV/AP) lançou edital de abertura de concurso público. Foram abertas 70 vagas, sendo três de preenchimento imediato para ampla concorrência e o restante para formação de cadastro reserva.





São oferecidos dois cargos, ambos de nível médio: agente administrativo e agente de fiscalização. O salário base é de R$ 1.780 para 30 horas de trabalho semanal, além de benefícios como vale alimentação - no valor de R$ 250 por mês, plano de cargos e salários e vale transporte.





As inscrições para os candidatos interessados em concorrer já estão abertas e assim seguem até 10 de setembro, pelo site www.quadrix.org.br . A taxa custa R$ 50.





O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros. Os aprovados serão lotados na capital do estado, em Macapá.





A prova objetiva, única etapa da seleção, será composta por 120 questões e será aplicada em 18 de outubro, com duração de três horas e meia, no turno vespertino. No comprovante definitivo de inscrição, que deverá estar disponível para consulta em 13 de outubro, constarão as informações de dia, horário, local e sala de prova.





Serão cobrados conhecimentos em português, noções de informática, raciocínio lógico e matemárico, atualidades, legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional e conhecimentos específicos.





CRM/MT

Novo concurso foi aberto pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM/MT), com 72 vagas de níveis médio, técnico e superior. São nove vagas imediatas e 63 para formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.982,50 a R$ 8.108,81 para jornadas de 20 a 40 horas semanais de trabalho.





Interessados devem realizar as inscrições até o dia 10 de agosto , pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) www.idib.org.br . A taxa custa de R$ 70 a R$ 120.





Ha chances para Analista Administrativo - área técnica/médico fiscal, Analista Administrativo - área administrativa/advogado, Analista Administrativo - área administrativa/auditor, Assistente Administrativo - área administrativa/técnico em informática, Assistente Administrativo - área administrativa/assistente administrativo, Auxiliar Administrativo - área administrativo/motorista e Auxiliar Administrativo - área administrativa/auxiliar administrativo.





As provas objetivas serão aplicadas no dia 25 de outubro e será composta por questões de língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos, e está prevista para ser realizada na cidade de Cuiabá, com duração de três horas e em dois turnos diferentes.





Haverá ainda prova prática para o emprego de motorista e prova de títulos para o cargo de auditor.





CRESS da 13ª Região

Um novo edital de abertura de concurso público foi lançado pelo Conselho Regional de Serviço Social da 13ª Região (CRESS-13), com sede na Paraíba. São 65 vagas ao todo, sendo duas para preenchimento imediato e o restante para formação de cadastro reserva.





As oportunidades são para candidatos com nível médio e superior de formação escolar. Os salários variam de R$ 1.192,20 a R$ 4.386,24, para jornadas de 20 a 30 horas de trabalho por semana. Há vagas para assistente administrativos, agente fiscal e assessor de comunicação, com lotações em João Pessoa e Campina Grande.





De acordo com o edital, os aprovados ainda receberão vale alimentação (R$ 352); plano de cargos e salários; auxílio transporte e diária no valor e critérios correspondentes ao que é pago diretores da entidade, conforme portaria que trata a matéria e que esteja em plena vigência.





www.quadrix.org.br. As taxas de participação vão de R$ 39 a R$ 44. O período de inscrições já foi iniciado e ficará aberto até 10 de agosto, pelo site





Todos os candidatos serão avaliados por provas objetivas (com questões sobre língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemático, legislação e ética na administração pública, noções de direito administrativo e conhecimentos específicos) e discursivas; os candidatos de nível superior ainda farão avaliação de títulos. A primeira etapa está marcada para 4 de outubro, no turno da tarde.





Crefito da 4ª Região

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (Crefito-4), com sede em Belo Horizonte/MG, abriu novo edital de concurso público. São oferecidas 110 vagas, sendo seis para preenchimento imediato e o restante para formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.755,15 a R$ 3.698,40, para cargos de níveis médio e superior.





Há chances para os cargos de almoxarife, analista contábil, analista de pessoal, analista de tecnologia da informação e produtor de vídeo.





Além da remuneração, os aprovados ainda terão benefícios como: Auxílio Alimentação ou Refeição, no valor de R$ 31,52; Plano de Saúde (Médico, Hospitalar e Odontológico);

Assistência pré-escolar; e Vale transporte.





As inscrições devem ser feitas pelo site www.quadrix.org.br , até 10 de agosto. As taxas variam de R$ 80 a R$ 100.





O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros. Todos os candidatos serão avaliados por provas objetivas e discursivas em 4 de outubro.