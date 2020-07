(foto: Blickwinkler/Pixabay )



O Grupo Heineken no Brasil, segunda maior cervejaria do país, está com inscrições abertas para o Leadership Experiences HEINEKEN, programa focado no desenvolvimento acelerado de jovens profissionais para cargos de liderança. Os interessados terão até 11 de setembro para se inscrever para a terceira edição do programa, que terá início em fevereiro de 2021. O Grupono Brasil, segunda maior cervejaria do país, está com inscrições abertas para o Leadership Experiences HEINEKEN, programa focado no desenvolvimento acelerado deprofissionais para cargos de. Os interessados terão até 11 de setembro para separa a terceira edição do programa, que terá início em fevereiro de 2021.





Com plano de 12 meses, que leva os escolhidos a conhecerem de perto todos os processos da companhia em diferentes localidades do Brasil, o programa aprimora conhecimentos diversos com trilhas especializadas de desenvolvimento, por isso, busca profissionais que sejam protagonistas, tenham vontade de crescer e sede de desafio.





Nessa edição, todo o processo seletivo será on-line, com o uso de realidade virtual e adaptado para deficientes auditivos e visuais, podcasts com participantes do programa contando sobre sua experiência e cultura da companhia, também com acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva com transcrição de todos os episódios.



Tem ainda um chatbot conhecido como Dandara, que auxiliará e acompanhará os candidatos com dúvidas durante todo o processo. Ao todo, serão 20 vagas disponíveis e, ao final, os jovens poderão assumir posições de gestão na companhia.





A escolha dos novos talentos olha cuidadosamente tanto para o potencial dos inscritos, quanto para a diversidade dos times, assim como é feito em todos os processos de seleção dos novos colaboradores do Grupo Heineken.



Para o Leadership Experiences, especificamente, a construção do processo teve o apoio da consultoria Mais Diversidade, que também acompanha as estratégias do comitê de iclusão e diversidade do Grupo.



“Para que possamos de fato desenvolver profissionais capacitados e protagonistas de suas carreiras, e ainda crescermos como empresa, entendemos que é fundamental ter a diversidade trabalhando ao nosso lado”, comenta Luana Moraes, gerente sênior da área de talent acquisition da companhia.





Desde sua primeira edição em 2018, o programa já recebeu mais de 20 mil inscritos. Para unir os profissionais que já participaram e ouvir suas percepções, a companhia criou um podcast exclusivo para eles, no qual esses jovens líderes contam como a experiência foi importante para o seu desenvolvimento. O conteúdo pode ser acessado via O Podcast.





Marina Amaral, ex-Leadership Experience HEINEKEN e atual coordenadora de envase da cervejaria de Itu, conta que todo o processo fez com que ela entendesse as competências que uma líder precisa ter.



"Eu não esperava enfrentar todos aqueles desafios, mas agradeço aos gestores que cuidaram do meu desenvolvimento, eles fizeram a diferença. Para desenvolver o meu perfil de liderança, procurei desafios na minha área, coordenando equipes pequenas e o mais gratificante foi receber os agradecimentos das pessoas que liderei. Hoje, acordo com vontade de fazer acontecer, porque sei que estou no lugar certo”, afirma.





Todo o processo será conduzido em parceria com a Matchbox, consultoria especializada em talentos e que imprimiu o seu olhar de inovação dentro da temática de inclusão e diversidade no projeto dedicado ao grupo.



“Mesmo com o distanciamento social, nosso objetivo foi de nos aproximarmos dos candidatos por meio de propostas inclusivas, como um hotsite 100% acessível para pessoas com deficiência visual, com vídeos interativos que também terão toda a acessibilidade necessária, por exemplo. Conseguimos chegar em um resultado muito bacana junto com a Matchbox”, completa Luana.





autoconhecimento e desenvolvimento de liderança para auxiliar todos os participantes nessa jornada. Mais informações em: https://leadershipexperiences.com.br/



Pré-requisitos para inscrição no Leadership Experiences HEINEKEN





Poderão se inscrever os profissionais graduados em cursos universitários de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, entre 2014 e 2018 com total mobilidade nacional durante e após o término do programa.



O processo de seleção avalia as habilidades de liderança dos inscritos, agilidade no aprendizado e o desejo de protagonizar na carreira. O conhecimento de língua inglesa de nível intermediário será um fator avaliado, mas não obrigatório.



Evento:Leadership Experiences HEINEKEN

Período de inscrições: de 27 de julho a 11 de setembro de 2020





Graduações elegíveis: todas as graduações são bem-vindas





Canal para as inscrições: https://leadershipexperiences.com.br/