CRMV/AP abre concurso com 70 vagas que exigem nível médio

(foto: Divulgação/CRMV/TO ) O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amapá (CRMV/AP) lançou edital de abertura de concurso público. Sob a organização do Instituto Quadrix, que é a banca organizadora da seleção, foram abertas 70 vagas, sendo três de preenchimento imediato para ampla concorrência e o restante para formação de cadastro reserva.





São oferecidos dois cargos, ambos de nível médio: agente administrativo e agente de fiscalização. O salário base é de R$ 1.780 para 30 horas de trabalho semanal, além de benefícios como vale alimentação - no valor de R$ 250 por mês, plano de cargos e salários e vale transporte.





As inscrições para os candidatos interessados em concorrer já estão abertas e assim seguem até 10 de setembro, pelo site www.quadrix.org.br . A taxa custa R$ 50.





O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros. Os aprovados serão lotados na capital do estado, em Macapá.





A prova objetiva, única etapa da seleção, será composta por 120 questões e será aplicada em 18 de outubro, com duração de três horas e meia, no turno vespertino. No comprovante definitivo de inscrição, que deverá estar disponível para consulta em 13 de outubro, constarão as informações de dia, horário, local e sala de prova.





Serão cobrados conhecimentos em português, noções de informática, raciocínio lógico e matemárico, atualidades, legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional e conhecimentos específicos.