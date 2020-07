Concurso diplomata 2020: Rio Branco altera data de provas e formas de pontuação

(foto: Divulgação/Itamaraty ) Um edital de retificação foi publicado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), responsável pelo concurso 2020 para diplomatas do Ministério das Relações Exteriores (MRE)/Itamaraty. As datas de duas fases da seleção, que abriu 25 vagas para a classe inical de terceiro-secretário:





A prova escrita de língua portuguesa, que passará a ser aplicada nas capitais onde houver candidatos aprovados na primeira fase, na data provável de 26 de setembro e terá duração de 5 horas, com início às 14 horas; e a prova escrita de língua inglesa, que agora será aplicada nas capitais onde houver candidatos aprovados na primeira fase, na data provável de 27 de setembro, também com duração de 5 horas e início às 14 horas.









Além disso, o órgão retificou a forma de pontuação da prova escrita de língua inglesa, como pode ser verificado aqui.

O concurso diplomata 2020

Com o edital de abertura lançado em junho deste ano, o concurso para diplomatas do Ministério das Relações Exteriores (MRE) está sendo realizado com a colaboração do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).





A remuneração inicial do posto no Brasil é de R$ 19.199,06 (valor bruto). Para concorrer é necessário ser brasileiro nato; apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); ter idade mínima de 18 anos; entre outros requisitos.