Exército abre oito editais de seleção com renda de até R$ 9 mil

5ª Região Militar (foto: Divulgação/Exército ) O Comando da 5ª Região Militar (5ª RM) abriu oito editais de processo seletivo para a contratação de profissionais temporários de níveis médio e superior. A atuação será em quartéis e organizações militares do Paraná e Santa Catarina. O objetivo é a formação de cadastro reserva de oficiais técnicos, oficiais médicos, oficiais farmacêuticos, oficiais dentistas, oficiais veterinários e sargentos técnicos. A renda bruta aproximada varia entre R$ 4.666 e R$ 9.070.





Para concorrer é preciso ter no mínimo 19 anos de idade até 31 de dezembro de 2020 e no máximo 40 anos de idade na data da incorporação. Além de altura mínima de 1,60m para homens e de 1,55m para mulheres.





Os candidatos vão ser avaliados por análise curricular, apresentação da documentação e comprovação de títulos, entrevistas, escolha da Organização Militar, inspeção de saúde, inspeção de saúde complementar, incorporação (convocação em 26 de janeiro de 2021).





As inscrições poderão ser feitas de 27 de julho até as 12h de 21 de agosto pelo site www.5rm.eb.mil.br . Não haverá cobrança de taxa de participação.





Os contratos para o Serviço Militar Voluntário são periódicos, com duração de doze meses, podendo ser prorrogados por igual período e de acordo com o interesse de ambas as partes, não podendo exceder ao tempo total 96 meses (oito anos) de efetivo serviço, contínuos ou intercalados, incluindo o tempo de serviço como militar, em qualquer Força Armada. Os profissionais contratados são incorporados ao serviço ativo do Exército Brasileiro nas graduações de Cabo ou 3° Sargento e nos postos como Major ou Aspirante-a-Oficial.





Em razão da natureza militar da atividade a ser desempenhada pelo incorporado e consequente necessidade de capacidade física compatível, não serão reservadas vagas para portadores de deficiência física.



Edital 003

Chances para as áreas de administração, arquitetura, biblioteconomia, contabilidade, comunicação social com habilitação em jornalismo, direito (com especialização em direito administrativo, penal militar e direito público), enfermagem (com especialização em auditoria em serviços de saúde, oncologia, pediatria/neonatologia, em saúde da família, em terapia intensiva, em urgência e emergência e generalista), engenharia (ambiental, biomédica, civil, elétrica, mecânica e química), fisioterapia (com especialização em fisioterapia cardiorrespiratória, traumato-ortopédica, com residência em fisioterapia intensiva geral e com residência em fisioterapia respiratória), museologia, nutrição, psicologia, serviço social (projetos sociais e gestão social).





Edital 004

As chances são para medicina (anestesiologia, cardiologia com especialidade em ecocardiografia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, medicina da família e comunidade, médico generalista, neurologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pneumologia, reumatologia, urologia), odontologia (dentística, disfunção temporomandibular e dor orofacial, endodontia, odontologia para pacientes especiais, odontopediatria, periodontia, prótese dentária, radiologia odontológica e imaginologia), farmácia (análises clínicas, farmácia hospitalar, hematologia, imunologia, microbiologia, oncologia/quimioterapia, parasitologia) e veterinária (clínica médica e cirurgia de pequenos animais, clínica médica e cirurgia de equinos, higiene e segurança alimentar, tecnologia e inspeção de alimentos).





Edital 005

Vagas para análise e desenvolvimento de sistemas com ênfase em desenvolvimento em JAVA, análise e desenvolvimento de sistemas com ênfase em desenvolvimento em PHP, análise e desenvolvimento de sistemas com ênfase em desenvolvimento em PHYTON e rede de computadores com ênfase em administração de redes Linux.





Edital 006

Oportunidades para formados em licenciatura em arte, biologia, educação física, geografia, história, letras (português), letras (português) com habilitação em inglês, matemática e pedagogia.





Edital 007

Os cargos são para técnicos em análises clínicas, administração, agrimensura, alimentos, biblioteconomia, contabilidade, cozinha (cozinheiro), desenhista projetista, edificações, eletricidade e eletrotécnica, eletrônica, enfermagem, equipamentos biomédicos, finanças, inspeção de alimentos, laboratório de ciências naturais, logística, manutenção automotiva, manutenção automotiva com carteira de habilitação categoria "d" ou "e", manutenção automotiva com curso de elétrica automotiva, mecânica, meio ambiente, metalurgia com curso em soldagem, movimentação operacional de produtos perigosos, nutrição e dietética, operação de equipamentos de engenharia (pesado ou leve), órteses e próteses, publicidade, radiologia e recursos humanos.



Edital 008

As vagas são para técnico em desenvolvimento de sistemas com ênfase em desenvolvimento em JAVA, PHP e em PYTHON; técnico em manutenção e suporte em informática e técnico em redes de computadores com ênfase em administração de redes Linux.





Edital 009

As chances são para instrumentos musicais: clarineta picolo em mib; clarineta soprano em sib; fagote; flauta transversal em dó; flugelhorn em sib; saxhorn baixo em sib; saxofone alto em mib; saxofone barítono em mib; saxofone tenor em sib; tarol; trombone baixo em sib; trompa em fá, mib ou sib; e trompete em sib.



Edital 010

Chances para técnico temporário na área do magistério.