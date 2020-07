IFG abre seis editais de seleção com salários de até R$ 6,2 mil

Campus IFG Goiânia (foto: Divulgação/IFG ) O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com seis editais de seleções abertas. São, ao todo, 17 oportunidades temporárias para professos substitutos, com salários que chegam a R$ 6.289,21. Há chances de lotação nos campi de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Uruaçu e Goiânia Oeste.





Os prazos dos contratos a serem firmado serão de um semestre letivo, podendo ser, no interesse da Administração, prorrogado a cada final de semestre letivo, até o prazo máximo de dois anos.





Segundo os editais, a rescisão do contrato antes do término do prazo contratual, por iniciativa do IFG, decorrente de conveniência administrativa, implicará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia

referente ao restante do contrato.



Edital 1

O objetivo é a contratação, por tempo determinado, de cinco professores temporários substitutos, para ministrar aulas no câmpus Goiânia do IFG, com carga horária de 20 ou 40 horas semanais, cujas remunerações básicas variam de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21. Podem concorrer graduados em física, engenharia de controle e automação/sistemas de controle e automação, engenharia elétrica/sistemas de controle e automação e letras português/inglês. As inscrições podem ser feitas até 29 de julho, pelo site selecao.ifg.edu.br . A taxa custa R$ 40. Os candidatos serão submetidos a avaliação de títulos e prova de desempenho didático com arguição.





Edital 2

O objetivo é a contratação, por tempo determinado, de sete professores temporários substitutos, para ministrar aulas no câmpus Aparecida de Goiânia do IFG, com carga horária de 20 ou 40 horas semanais, cujas remunerações básicas variam de R$ 2.465,32 a R$ 6.289,21. Há chances nas áreas de moda e vestuário, física, matemática, dança e alimentos. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho, pelo site selecao.ifg.edu.br . A taxa custa R$ 40. Os candidatos serão submetidos a avaliação de títulos e prova de desempenho didático com arguição.





Edital 3

O objetivo é a contratação, por tempo determinado, de dois professores temporários substitutos, para ministrar aulas no câmpus Uruaçu do IFG, com carga horária de 40 horas semanais, cujas remunerações básicas variam de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21. Há chances nas áreas de física e línguas (Libras e/ou português). As inscrições podem ser feitas até 31 de julho, pelo site selecao.ifg.edu.br . A taxa custa R$ 40. Os candidatos serão submetidos a avaliação de títulos e prova de desempenho didático com arguição.





Edital 4

O objetivo é a contratação, por tempo determinado, de um professor temporário substituto, para ministrar aulas no câmpus Goiânia Oeste do IFG, com carga horária de 40 horas semanais, cujas remunerações básicas variam de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21. Há chances para graduados em Saúde Coletiva; Saúde Pública; Análise de Políticas e Sistemas de Saúde; Biomedicina; Enfermagem; Farmácia; Medicina; Nutrição; ou Odontologia. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho, pelo site selecao.ifg.edu.br . A taxa custa R$ 40. Os candidatos serão submetidos a avaliação de títulos e prova de desempenho didático com arguição.





Edital 5

O objetivo é a contratação, por tempo determinado, de um professor temporário substituto, para ministrar aulas no câmpus Goiânia Oeste do IFG, com carga horária de 40 horas semanais, cujas remunerações básicas variam de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21. Há chances para graduados em Farmácia; ou Farmácia e Bioquímica. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho, pelo site selecao.ifg.edu.br . A taxa custa R$ 40. Os candidatos serão submetidos a avaliação de títulos e prova de desempenho didático com arguição.





Edital 6