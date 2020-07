Ibram divulga segunda chamada de seleção para brigadistas florestais

(foto: Divulgação/Agência Brasília ) Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta terça-feira (21/7), o edital nº 7, de convocação em segunda chamada dos candidatos classificados no processo seletivo de contratação temporária de brigadistas florestais de 2020, pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram).





lista de suplentes.



A ação faz parte do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF) da Secretaria do Meio Ambiente (Sema). Confira a

Os candidatos deverão comparecer nos próximos dias 22 e 23 (quarta e quinta-feira), na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) do Brasília Ambiental, no horário de 9h às 12h ou de 13h30 às 16h30, de acordo com as escolha do candidato após preenchimento do formulário de contratação disponível aqui.





edital de segunda chamada.



A relação de documentos a serem apresentados pelos convocados está disponível no item 3, do

A seleção ofereceu ao todo 148 vagas, sendo que 120 são para brigadistas florestais combatentes, 24 para chefes de brigada e quatro para supervisores de brigada, que irão atuar até o dia 30 de novembro. Essa contratação é uma das ações do governo a fim de evitar e combater incêndios nas Unidades de Conservação espalhadas pelo DF.





O CAC do Instituto está localizado na 511 Norte, bloco C, térreo. Os brigadistas também atuarão, em parceria com o Corpo de Bombeiros do DF e demais órgãos que compõem o PPCIF, na prevenção e combate a incêndios em outras áreas, além das Unidades de Conservação.





Veja aqui outras informações sobre o processo seletivo. outras informações sobre o processo seletivo.









*Informações do Ibram