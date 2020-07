Defensoria Pública do DF lança edital de concurso com 60 vagas para analistas

O novo edital de abertura do concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) foi finalmente lançado no Diário Oficial local (DPDF)! Sob a organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a seleção, lançada nesta terça-feira (21/7), oferta 60 vagas no cargo de analista de apoio à assistência judiciária da carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal.

A remuneração inicial é de R$ 5.241,22, correspondente a vencimento básico acrescido das vantagens, para 35 horas semanais, distribuídas em sete horas diárias, cumpridas ininterruptamente.

Etapas de seleção

As provas objetivas serão compostas por 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos (português, conhecimentos sobre o DF e legislação) e 70 de conhecimentos específicos. As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da manhã e as discursivas à tarde.





A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a: 50 ÷ (50 ? n1) ponto (para a prova de conhecimentos básicos) e 70 ÷ (70 ? n2) ponto (para a prova de conhecimentos especializados), caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 50 ÷ (50 ? n1) ponto negativo (para a prova de conhecimentos básicos) e 70 ÷ (70 ? n2) ponto negativo (para a prova de conhecimentos especializados), caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E). Nesse contexto, n1 e n2 representam, respectivamente, o número de itens da prova objetiva de conhecimentos básicos e o número de itens da prova objetiva de conhecimentos especializados anulados.





Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1; obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos especializados P2; obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.





A prova discursiva valerá 50 pontos e consistirá da redação de uma dissertação acerca de tema de atualidade, a ser respondida em até 30 linhas, com o valor de 20,00 pontos; e três questões a respeito dos objetos de avaliação de conhecimentos especializados de cada cargo/área/especialidade, a serem respondidas em até 20 linhas cada, com o valor de 10,00 pontos cada – totalizando 30,00 pontos.





A avaliação de títulos valerá 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.



A nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem.

O concurso será composto por provas objetivas e discursivas (em 8 de novembro) e avaliação de títulos.