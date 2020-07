DODF: SES e PM convocam aprovados para entrega de documentos

Enfermeiros e soldados da PMDF (foto: Reprodução/PMDF - Gov RS )



Para a SES foram convocados aprovados na seleção lançada em junho de 2020, nos cargos de enfermeiro, psicólogo, técnico em enfermagem. E para a PMDF a convocação é para entrega de documentos dos candidatos abaixo aprovados no concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de soldado policial militar do quadro de praças policiais militares combatentes - QPPMC, do edital lançado em janeiro de 2018. O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) veio recheado de nomes de pessoas que provavelmente vão ficar muito felizes, nesta sexta-feira (17/7)! Houve várias convocações de candidatos aprovados nas seleções abertas pela Secretaria de Saúde (SES/DF) e pela Polícia Militar local (PMDF).Para a SES foram convocados aprovados na seleção lançada em junho de 2020, nos cargos de enfermeiro, psicólogo, técnico em enfermagem. E para a PMDF a convocação é para entrega de documentos dos candidatos abaixo aprovados no concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de soldado policial militar do quadro de praças policiais militares combatentes - QPPMC, do edital lançado em janeiro de 2018.





SES/DF





A pasta convocou os candidatos aprovados no último processo seletivo simplificado emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento à população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação exigida pelo edital (original e cópia) impreterivelmente, em até cinco dias úteis à contar da data desta publicação, no período de 20 a 24 de julho, exceto sábado, domingo e feriado. Os candidatos convocados no presente também deverão apresentar avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental.

Os candidatos convocados deverão se apresentar no Núcleo de Admissão e Movimentação - NUAM/SUGEP, da Secretária de Estado de Saúde, situado no SAIN s/nº Parque Rural Estação Biológica, Asa Norte - Brasília/DF, Térreo, conforme horário de atendimento de 09h às 12h e de 14h às 17h.





Confira se seu nome está na lista de convocados a partir da página 48.

A relação de documentos pode ser conferida aqui.





PMDF

Os candidatos relacionados, aprovados no presente concurso público e classificados dentro do limite de vagas oferecido, ficam convocados para comparecer, de 23 a 29 de julho, na Academia de Polícia Militar de Brasília, situada no Setor Policial, Área Especial, Conjunto 4, Asa Sul, Brasília - DF, a fim de efetuarem a entrega da documentação prevista nos itens 3 e 19 do Edital nº 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018. Os dias e horários específicos de cada candidato podem ser conferidos a partir da página 53.