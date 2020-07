Médio e superior: Exército abre nova seleção com salário de até R$ 10,8 mil

O Exército Brasileiro divulgou novo edital de seleção pública no Diário oficial da União (DOU), desta quinta-feira (16/7). São 19 vagas temporárias, além de formação de cadastro reserva, para o Departamento de Engenharia e Construção (DEC). Podem concorrer candidatos com nível médio/técnico e superior. Os salárois vão de R$ 3.419,97 a R$ 10.887,56, para 40 horas de trabalho por semana.

Há chances para contador, técnico de nível superior - processos e riscos, analista de sistemas - suporte, agente administrativo, técnico de nível superior sênior, técnico de nível superior pleno, analista ambiental, analista ambiental pleno, administrador, analista de sistema sênior - programação, analista de sistema sênior - requisito teste, analista de sistema sênior - web designer, analista de sistemas sênior - DBA geólogo, técnico de nível superior - tecnólogo, arquiteto, analista de sistemas master - programação, analista de sistemas master - web designer, analista de sistemas master - requisitos/testes, administrador sênior, arquiteto pleno, arquiteto sênior, arquiteto master, contador sênior, engenheiro civil sênior, engenheiro civil master, engenheiro eletricista sênior, técnico em edificações sênior, programador PHP, analista de sistemas pleno - programador PHP, arquiteto júnior, engenheiro civil sênior, engenheiro civil pleno, engenheiro civil júnior, engenheiro eletricista pleno, engenheiro mecânico júnior, técnico em edificações júnior, desenhista pleno e técnico administrativo pleno.

A contratação será de até 90 dias, com possibilidade de prorrogação por iguais ou sucessivos períodos, a critério do contratante, por até 4 anos. Já o prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, também com possibilidade de prorrogação por igual período.O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.Veja o