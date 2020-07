RioSaúde abre mais dois editais com salários de até R$ 9,7 mil

(foto: Divulgação/Gov PR ) Mais dois editais de processos seletivos foram abertos pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde). Desta vez, as vagas totalizam 34 vagas destinadas a profissionais com nível escolar médio/técnico e superior. Os salários variam de de R$ 1.070,93 a R$ 9.738,75 para jornadas de trabalho semanal que vão de 30h a 40h.





O primeiro deles (edital nº 103/2020) abriu chances para assistente social (6), enfermeiro (6), farmacêutico (3), médico generalista (3), psiquiatra (3), psicólogo (3), cirurgião dentista (3), técnico de saúde bucal (3) e técnico de enfermagem (3).





Os aprovados serão lotados no ambulatório de saúde da unidade prisional localizada no complexo de Gericinó, em Bangu. O edital diz que as vagas são temporárias, mas não especifica por quanto tempo.





Já o segundo edital (edital nº 104/2020) tem caráter emergencial, devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), e abriu uma oportunidade para analista de BI, para candidatos para profissionais com nível superior em ciência da computação, engenharia da computação ou sistemas da informação, além de expericência mínima de três anos na área; entre outros requisitos.





Segundo o regulamento, o quantitativo de vagas não está limitado ao número inicialmente previsto neste edital, podendo ser redimensionado continuamente, considerando que o número de leitos geridos pode ser ampliado sistematicamente de acordo com a demanda de atendimento.





Para concorrer, os candidatos ainda precisam ter registro no respectivo conselho de classe e experiência comprovada na área. Interessados em participar da seleção para Bangú deverão somente até esta segunda-feira (13/7), já quem quiser participar da segunda seleção, as inscrições devem ser feitas até 15 de julho. As inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura do Rio de Janeiro.





Os candidatos serão avaliados por análise de títulos. Os aprovados ainda receberão adiantamento de reajuste salarial, adicional de insalubridade e noturno, vale refeição/alimentação e vale transporte.